Selahattin Demirtaş, Sırrı Süreyya Önder'le ilgili detayı ilk kez açıkladı! Son görüşmede kalbini tutup...

Edirne F Tipi Kapalı Cezaevinde tutuklu olan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, kalp krizi sonrası ameliyata giren Sırrı Süreyya Önder ile ilgili açıklamada bulundu. Yoğun bakımda olan ve durumu kritik olan Önder'le ilgili Demirtaş, dikkat çeken bir anı anlattı.

Demirtaş'ın Edirne Cezaevi'nden el yazısıyla kaleme aldığı mektup paylaşıldı. Demirtaş mektubunda şu ifadeleri kullandı:

"SENİ SEVİYORUZ SIRRI ABİ"

Barış elçisi olmak zor iştir. Her türlü siyasi hesabın ötesinde; anaların, babaların evlat acısı yaşamaması için yüreğini ortaya koyarsın ama çoğu zaman bunun kıymeti bilinmez. Yerden yere vururlar seni, yüreğini hırpalarlar, onurunla oynamaya kalkarlar.

Ama barışa sadakatle bağlıysan geri adım atmazsın, asla vazgeçmezsin. Tek dileğin ölmeden önce barışı görmektir.

Son cezaevi ziyaretinde Sırrı Bey aniden fenalaştı, rengi beyaza kesti, kalbini tuttu. Telaşlandık, doktor, ambulans çağırmaya yeltendik, izin vermedi. Koridora çıkıp biraz hava aldı. Ahmet Türk ve Pervin Buldan’la gözlerimiz doldu, daracık hapishane görüş odasında barışı konuşmanın zorluğuyla yutkunduk.

Sırrı Bey gözlüğünü indirip, o zamanki neşesini takınmaya çalışarak: “Ahmet Abi, bu barış meselesini hal yoluna koymadan ölmek yok bize! Orda girişimimize söz verdik, önce barış, ölümse Allah’ın emri!”

Sırrı Bey o hâliyle dışarı çıktı ve Edirne Cezaevi önünde “Yüreğimiz elimizde geziyoruz” açıklamasını yaptı ki gerçekten öyleydi.

Kürt-Türk herkes bilmeli ki: Türk Halkının bu koca yürekli evladı barış için bilinenin de ötesinde çok çalıştı, çok emek verdi, asla çiğlik yapmadı, ucuz düşünmedi. Haksız saldırılara, hakaretlere çok içerlendi ama hepsini sineye çekerek barış yolunda inatla yürüdü.

O nedenle hatırı, kıymeti, kıymeti çok büyüktür.

Sırrı Bey ayağa kalkacak, bu barış illa ki olacak ve inşallah o da göğsünü gere gere kendi emeklerinin sonuçlarıyla gurur duyacak.

Bunu en çok hak edenlerdensin Sırrı Abi;

Dualarımız, kalbimiz seninle.

Seni seviyoruz can Abim."