Selde kaybolan Bülent Kaptanoğlu'nun cansız bedeni bulundu! Aracının sele kapıldığı anlar kamerada

İzmir'de sağanağın neden olduğu sele kapılarak kaybolan 70 yaşındaki Bülent Kaptanoğlu'nun cansız bedeni bulundu. AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, "Düştüğü yerden 11 kilometre aşağıda Kaptanoğlu amcamızın cansız bedenine ulaştık. Ailesine ve milletimize tekrar başsağlığı diliyorum. Tüm çabamız ve duamız canlı olarak ulaşmaktı ama olmadı" dedi. Öte yandan Bülent Kaptanoğlu'nun otomobiliyle sele kapıldığı anların görüntüleri ortaya çıktı.

İzmir’in Foça ilçesinde önceki gün Bucak Deresi civarında aracıyla sele kapılan Bülent Kaptanoğlu'nu ulaşmak için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürdü.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU!

Bülent Kaptanoğlu’nun cansız bedeni, kaybolduğu yerden yaklaşık 11 kilometre uzaklıktaki Yenibağarası Mahallesi eski Gediz yatağında, çalışmaların üçüncü gününde su içerisinde bulundu.

Selde kaybolan Bülent Kaptanoğlu nun cansız bedeni bulundu! Aracının sele kapıldığı anlar kamerada 1

Kaptanoğlu'nun cenazesi Sahil Güvenlik Komutanlığı Dalış Emniyet Güvenlik Arama Kurtarma (DEGAK) timleri tarafından sudan çıkarıldı.

Selde kaybolan Bülent Kaptanoğlu nun cansız bedeni bulundu! Aracının sele kapıldığı anlar kamerada 2

"11 KİLOMETRE UZAKTA BULUNDU"

AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Pehlivan, "Birtakım sel ve su baskınlarının yanında bir vatandaşımız aracıyla suya kapılmıştı. İhbarın ardından tüm ekiplerimizi harekete geçirdik. Her geçen gün de ekip sayımızı artırdık. 2 gündür arama ve tarama çalışmalarını sürdürürken, sabah saatlerinde eski Gediz mevkisinde Bülent Kaptanoğlu amcamızın cansız bedenine ulaştık. Hepimizin başı sağ olsun. Ekip sayımızı artırdık. Son olarak 177 personel ile ki 44'ü dalgıç ve su altı arama ekibiydi. Herkes yoğun bir şekilde çalıştı. Düştüğü yerden 11 kilometre aşağıda Kaptanoğlu amcamızın cansız bedenine ulaştık. Ailesine ve milletimize tekrar başsağlığı diliyorum. Tüm çabamız ve duamız canlı olarak ulaşmaktı ama olmadı. Çok yoğun bir yağış gerçekleşti. 12 saat ortalaması metrekarede 155 kilogram civarındaydı. Buna rağmen ekiplerimizin yoğun çalışmalarıyla cansız bedene ulaştık" dedi.

Selde kaybolan Bülent Kaptanoğlu nun cansız bedeni bulundu! Aracının sele kapıldığı anlar kamerada 3

SELE KAPILDIĞI ANLAR KAMERADA

İzmir'in Foça ilçesinde, Bülent Kaptanoğlu'nun otomobiliyle sel sularına kapıldığı anların görüntüsü ortaya çıktı. Çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, Kaptanoğlu'nun sel suları içinde düşe kalka ilerlemeye çalışması ve otomobilinin sürüklenmesi yer alıyor.

Selde kaybolan Bülent Kaptanoğlu nun cansız bedeni bulundu! Aracının sele kapıldığı anlar kamerada 4

Görüntülerde bir ara sel sularının hızlanmasıyla Kaptanoğlu'nun da daha fazla dayanamayıp suda sürüklenip, gözden kaybolduğu görülüyor.

Selde kaybolan Bülent Kaptanoğlu nun cansız bedeni bulundu! Aracının sele kapıldığı anlar kamerada 5

Selde kaybolan Bülent Kaptanoğlu nun cansız bedeni bulundu! Aracının sele kapıldığı anlar kamerada 6

Kaynak: DHABu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

