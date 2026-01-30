Selde mahsur kalan vatandaş kepçeyle kurtarıldı

Mersin'de gece saatlerinde başlayan sağanak yağış, sabaha karşı etkisini arttırdı. Yağışla birlikte günlerde yüksek kesimlere yağan karın erimesiyle birlikte çok sayıda derede taşkın meydana gelerek sele dönüştü.

Yaşanan sel felaketinden en çok etkilenen bölgelerden biri olan Erdemli ilçesinde Dağla Mahallesi'ndeki bir menfez köprü yıkılırken, Doğusal Mahallesi'nde bulunan Seriyer Deresi'nde bir vatandaş su taşkını nedeniyle mahsur kaldı. Özen Çopurluoğlu adlı şahıs, olay yerinde giden ekiplerce kepçe yarımıyla kurtarıldı. Kurtarma operasyonu öncesi güvenlik tedbiri amacıyla elektrikler kesilirken, AFAD ekipleri tarafından alınan güvenlik önlemlerinin ardından Çopurluoğlu sağ salim kurtarıldı.

MERSİN'İ SEL VURDU

Öte yandan yağışların etkili olduğu bir diğer ilçe olan Tarsus'ta da çadırda yaşayan vatandaşlar yağmurdan olumsuz etkilendi. Yunus Emre ve Barbaros mahallelerinde bulunan çadırların sular altında kalması dolayısıyla, yabancı uyruklu tarım işçileri zor anlar yaşadı.

CAN KAYBI YAŞANMADI

Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, son günlerde yağan karın, yağmurun da etkisi ile erimesiyle birlikte bazı derelerde taşkın yaşandığını belirterek, "Bir sel felaketi ile karşı karşıya kaldık. Mal kaybımız var ama çok şükür can kaybımız yok. Belediye olarak devletimizin bütün birimleriyle birlikte sahadayız. Herkese geçmiş olsun. Dere kenarından uzak durmalarını tüm vatandaşlarımızdan rica ediyorum" dedi.