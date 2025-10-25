HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Selin etkilediği Foça'da temizlik çalışmaları sürüyor

İzmir'in 1 kişinin otomobiliyle sel sularına kapılıp hayatını kaybettiği Foça ilçesinde, sağanağın ardından, bölgedeki temizlik çalışmaları sürüyor.

Selin etkilediği Foça'da temizlik çalışmaları sürüyor

Sağanağın en fazla etkilediği yerlerden Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi'nde AFAD gönüllüleri ve belediye ekipleri tarafından su basan evler ve sokaklardaki çamur tabakaları temizleniyor.

Evini su basan Ali Gül, "Yağmur sabah erken saatlerden başladı. Kanalın tıkanmasıyla su baskını oldu. Suyun boyu 190 santimetreye kadar çıktı. Evdeki eşyaların hepsi çöp oldu. Ekipler geldiler. Onlar olmasa ben zaten burayı 20 günde de temizleyemezdim. Sıkıntı büyük, masraf çok ama ne yapalım" dedi.

Evini su basan mahalleliden Kadir Yatçı ise "Deredeki su taştığı için evimizi su bastı. Yapacağımız bir şey kalmadığını anlayınca üst kata kaçtık. Mağdur durumdayız" diye konuştu.

Kaynak: İHABu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İhbar üzerine harekete geçildi! Van'da kaçak kazı yaparken yakalandılarİhbar üzerine harekete geçildi! Van'da kaçak kazı yaparken yakalandılar
Edirne’de yağ fabrikasında patlamaEdirne’de yağ fabrikasında patlama

Anahtar Kelimeler:
İzmir sağanak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump "Kara harekatı yakında" demişti! Dünyanın en büyük uçak gemisini gönderiyorlar

Trump "Kara harekatı yakında" demişti! Dünyanın en büyük uçak gemisini gönderiyorlar

İzmir'de aile katliamı! Tabancayla öldürülmüş halde bulundular

İzmir'de aile katliamı! Tabancayla öldürülmüş halde bulundular

Süper Lig'de herkesin konuştuğu maç! 4 gol, 3 iptal, 1 kırmızı...

Süper Lig'de herkesin konuştuğu maç! 4 gol, 3 iptal, 1 kırmızı...

Ayşe Barım hakkındaki tutuklama kararı kaldırıldı

Ayşe Barım hakkındaki tutuklama kararı kaldırıldı

Bakan Kurum: "Bu konutlar 3 yıllığına kiralanacak"

Bakan Kurum: "Bu konutlar 3 yıllığına kiralanacak"

Alman otomotiv devi bir devri kapatıyor!

Alman otomotiv devi bir devri kapatıyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.