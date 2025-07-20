'Sen beni aldatıyorsun' diyen kocasını katletti! İfadesi ortaya çıktı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde eşi Şükrü Okur’u (29), av tüfeğiyle vurarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Fatmanur Okur’un (25) emniyetteki ifadesinde eşinin son zamanlarda eve sarhoş gelip kendisine ‘Sen beni aldatıyorsun’ dediğini, sürekli aldatmakla suçladığını ve dövdüğünü söylediği öğrenildi.

TÜFEKLE ATEŞ ETTİ

Olay, dün sabaha karşı Alikahya Fatih Mahallesi Keleşler Sokak’taki 2 katlı bir binanın 1’inci katında meydana geldi. Şükrü Okur ile kendisini aldatmakla suçladığı eşi Fatmanur arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Fatmanur Okur, tüfekle eşine ateş etti. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

TUTUKLANDI

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Şükrü Okur’un hayatını kaybettiği belirlendi. Şükrü Okur’un cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis tarafından olay yerinde gözaltına alınan Fatmanur Okur, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Emniyet ifadesinde olayı anlatan Fatmanur Okur, eşinin yaklaşık 1 yıl önce uyuşturucu kullanmaya başladığını, bu süreçte maddi zorluklar yaşadıklarını, babasına ait olan olayın gerçekleştiği eve taşındıklarını söylediği öğrenildi. Çocuğuyla birlikte yaklaşık 3 ay önce bu eve taşındıkları, eşinin uyuşturucu ve alkol kullanmaya devam ettiğini söyleyen Okur, kocasının son zamanlarda eve sarhoş gelip kendisine ‘Sen beni aldatıyorsun’ dediğini, kendisini sürekli aldatmakla suçladığını ve dövdüğünü söylediği belirtildi. Olay gününü de anlatan Okur, eşinin kendisini sabaha karşı ‘Sen beni aldatıyorsun’ diye uyandırdığını, evde bulunan babasına ait av tüfeği ile eşi Şükrü Okur’a ateş ettiğini ve pişman olduğunu söylediği ifade edildi. (DHA)

Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır