Sena ile Şilan feci kazada ölmüştü! Sürücü 1.44 promil alkollü çıktı

Bursa'daki feci kaza, saat 01.30 sıralarında kırsal Ortaköy Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. İnegöl istikametine seyir halinde olan Selahattin Y. yönetimindeki 16 FC 849 plakalı otomobil, virajda sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı.



[Sena Arslan (24)]

İhbarla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde bulunan Sena Arslan (24) ile Şilan Kızılveren'in (23) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, sürücü Selahattin Y. (28) ile Onur C. (25) yaralandı.

EVE DÖNÜŞ YOLUNDA KAZA

Yaralılar ambulanslarla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınırken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Sena Arslan ile Şilan Kızılveren'in cansız bedenleri de İnegöl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, otomobil sürücüsü Selahattin Y.'nin 1.44 promil alkollü olduğu belirlendi. 4 arkadaşın eğlenmek için dışarı çıktığı ve eve dönüş yolunda kazanın meydana geldiği öğrenildi.

Kaynak: DHA