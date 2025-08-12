Şener Üşümezsoy'dan canlı yayında Fulya Öztürk'e dikkat çeken ifade! Gündem oldu, sosyal medyadan açıklama yaptı

1999'da Düzce ardından bu sene İstanbul ve Balıkesir depremlerini bilen Deprem uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy medya ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Dün CNNTürk ekranlarında Fulya Öztürk'le program yapan Üşümezsoy ise yaşadığı bir diyalogla sosyal medyada gündem oldu.

"NEYSE" DİYEREK GEÇİŞTİRDİ

Şener Üşümezsoy deprem üzerine konuşulan programda Adana'daki 1998 yılında meydana gelen depremden bahsederken büyüklüğünden 6.3 olarak söz etti. Burada araya giren Fulya Öztürk deprem zamanı Adana'da olduğunu vurgulayarak büyüklüğünün 6.8 olduğunu söyledi. Üşümezsoy orada 6,8 büyüklüğümde deprem olacağını zannetmediğini söyleyerek 'neyse' dedi ve konuşmasına devam etti. Öztürk ise, "Hocam Adana yıkıldı o dönem. Yaşadım, oradaydım" diyerek bir kez daha ısrar etti.

"GÖRDÜN MÜ TAVRI MI?"

İlerleyen dakikalarda reji ekibinden depremin büyüklüğünün 6.3 olduğu Öztürk'e iletildi. Öztürk, "Hocam doğru hatırlamışsınız ben yanlış hatırlamışım." diyerek düzeltme yaptı. Üşümezsoy ise verdiği yanıtla adeta sosyal medyayı salladı. Üşümezsoy, "Hiç tartışmadım seninle. Gördün mü tavrımı? Hiç tartışmadım, neyse..." diyerek konuşmasına devam etti.

"BARIŞTIK"

Program sosyal medyada kendine geniş yer buldu. Fulya Öztürk yazılanların ardından Şener Üşümezsoy'la fotoğrafını sosyal medya hesabından atarak, 'Barışık' notunu düştü.