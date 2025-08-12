HABER

Şener Üşümezsoy'dan canlı yayında Fulya Öztürk'e dikkat çeken ifade! Gündem oldu, sosyal medyadan açıklama yaptı

Balıkesir'de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından Türkiye'nin ana gündemi bir kez daha deprem oldu. Bu süreçte öngörüleri en dikkat çeken isim ise Prof. Dr. Şener Üşümezsoy oldu. Dün canlı yayına katılan Üşümezsoy ile Fulya Öztürk arasında yaşanan bir diyalog ise programı izleyenlerin gözünden kaçmadı.

Ufuk Dağ

1999'da Düzce ardından bu sene İstanbul ve Balıkesir depremlerini bilen Deprem uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy medya ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Dün CNNTürk ekranlarında Fulya Öztürk'le program yapan Üşümezsoy ise yaşadığı bir diyalogla sosyal medyada gündem oldu.

Şener Üşümezsoy dan canlı yayında Fulya Öztürk e dikkat çeken ifade! Gündem oldu, sosyal medyadan açıklama yaptı 1

"NEYSE" DİYEREK GEÇİŞTİRDİ

Şener Üşümezsoy deprem üzerine konuşulan programda Adana'daki 1998 yılında meydana gelen depremden bahsederken büyüklüğünden 6.3 olarak söz etti. Burada araya giren Fulya Öztürk deprem zamanı Adana'da olduğunu vurgulayarak büyüklüğünün 6.8 olduğunu söyledi. Üşümezsoy orada 6,8 büyüklüğümde deprem olacağını zannetmediğini söyleyerek 'neyse' dedi ve konuşmasına devam etti. Öztürk ise, "Hocam Adana yıkıldı o dönem. Yaşadım, oradaydım" diyerek bir kez daha ısrar etti.

Şener Üşümezsoy dan canlı yayında Fulya Öztürk e dikkat çeken ifade! Gündem oldu, sosyal medyadan açıklama yaptı 2

"GÖRDÜN MÜ TAVRI MI?"

İlerleyen dakikalarda reji ekibinden depremin büyüklüğünün 6.3 olduğu Öztürk'e iletildi. Öztürk, "Hocam doğru hatırlamışsınız ben yanlış hatırlamışım." diyerek düzeltme yaptı. Üşümezsoy ise verdiği yanıtla adeta sosyal medyayı salladı. Üşümezsoy, "Hiç tartışmadım seninle. Gördün mü tavrımı? Hiç tartışmadım, neyse..." diyerek konuşmasına devam etti.

Şener Üşümezsoy dan canlı yayında Fulya Öztürk e dikkat çeken ifade! Gündem oldu, sosyal medyadan açıklama yaptı 3

"BARIŞTIK"

Program sosyal medyada kendine geniş yer buldu. Fulya Öztürk yazılanların ardından Şener Üşümezsoy'la fotoğrafını sosyal medya hesabından atarak, 'Barışık' notunu düştü.

Şener Üşümezsoy dan canlı yayında Fulya Öztürk e dikkat çeken ifade! Gündem oldu, sosyal medyadan açıklama yaptı 4

