SEO Vibes on Tour Türkiye 2025: Dijital dünyanın nabzını tutan etkinlik

SEO Vibes on Tour Türkiye 2025, Türkiye’de İstanbul ve Avrupa’nın birçok şehrinde düzenlenecek. Temel olarak SEO camiasını bir araya toplamayı hedefleyen etkinlik, bu alanda Türkiye’deki 3. organizasyon. Profesyonel bir şekilde düzenlenen organizasyona katılarak sektör profesyonelleriyle tanışabilir, sektördeki trend ve gelişmeler hakkında bilgi sahibi olabilir, SEO profesyonelleriyle bağlantı kurabilirsiniz.

SEO Vibes on Tour Türkiye 2025 Nedir?

SEO Vibes on Tour Türkiye 2025; SEO, içerik pazarlaması, dijital performans stratejilerinin güncel trendlerini sektördeki profesyonellerle bir araya getirmeyi amaçlayan bir organizasyon. Etkinlik kapsamında SEO ve dijital pazarlama alanında uluslararası deneyime sahip konuşmacılar yer alacak olup sektördeki bilgi ve tecrübelerini anlatacak.

Etkinlikte uzman konuşmacılar, yalnızca deneyimlerini anlatma kalmayacak, aynı zamanda sektörle ilgili bilgilerini katılımcılarla paylaşacak. Ayrıca katılımcılar, sektörün önde gelen isimleriyle bağlantı kurma ve kendilerini bu alanda geliştirme fırsatı yakalayacak.

Etkinlik, Avrupa’nın birçok şehrinde de düzenleneceği için uluslararası bir organizasyon. Etkinliğin gerçekleştirileceği İstanbul dışındaki şehirler şu şekilde:

Atina: 10 Mayıs 2025’te Alkminis 5 Petralona’da düzenlenecek. SEO profesyonelleri, SEO alanındaki bilgi ve deneyimlerini anlatıp pazar trendleriyle ilgili bilgilendirmede bulunacak.

Malta: 6 Mayıs 2025’te St. George’s Koyu, St. Jullian’s STJ 3310 adresinde düzenlenecek olan etkinlikte SEO, takip ve potansiyel müşteri yaratmaya odaklanacak.

Utrecht: 22 Mayıs 2025’te Kasteel 3 3441 BZ Woerden’de düzenlenecek olan etkinlik, SEO ve yapay zeka alanındaki en son trendlerle ilgili bilgi verecek.

Kopenhag: 10 Haziran 2025’te düzenlenecek.

Malmö: 12 Haziran 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.

Stockholm: 11 Eylül 2025 tarihinde gerçekleştirilecek olup İsveçte’ki SEO profesyonelleri ile katılımcıları bir araya getirecek.

Göteborg: Eylül 2025’te düzenlenecek.

Budapeşte: Eylül 2025’te düzenlenecek.

Vilnus: Eylül 2025’te düzenlenecek.

Konuşmacılar ve Etkinlik Akışı

SEO Vibes on Tour Türkiye 2025’de sektör uzmanları tarafından bilgi ve deneyimlerinin paylaşıldığı konuşmalar yapılacak. Konuşmacılar ve etkinlik akışı genel olarak şu şekilde:

SEO Vibes on Tour 2025, en iyi profesyonellerin ve dünya çapında bazı konuşmacıların sektöre yönelik konuşmalarıyla katılımcıların, SEO topluluğunun bir parçası haline gelmesini sağlayacak. Ayrıca kendilerini SEO konusunda geliştirmek için ipuçları yakalamalarına ve geniş bir iş ağı oluşturmasına katkıda bulunacak.

SEO Vibes on Tour Türkiye 2025’e Neden Katılmalısınız?

SEO Vibes on Tour Türkiye 2025, katılımcıların kendilerini genel anlamda SEO ve dijital pazarlama konusunda geliştirmesini destekleyen bir etkinlik. Ayrıca etkinliğe katılan konuşmacılar tarafından aktarılan sektörel gelişmeler hakkında bilgi sahibi olacaksınız. Oldukça inovatif bir etkinlik olan SEO Vibes on Tour Türkiye 2025’e katılmanızın size sunacağı avantajlar:

En iyi profesyoneller ve dünya çapındaki bazı konuşmacıları dinleme şansına sahip olursunuz.

Sektördeki profesyonellerle iş ağı oluşturabilirsiniz. SEO alanında doğru kişilerle tanışmak, sektörde etkili çalışmalarda bulunmanız adına önemlidir. Teknoloji girişimcilerinden ajans sahiplerine kadar pek çok kişi ile tanışabilir, yeni iş birlikleri ve projelere imza atabilirsiniz.

Sektördeki arkadaşlarınızla birlikte keyifli bir şekilde vakit geçirebilir, çok özel atmosferin tadını çıkarabilirsiniz.

Etkinliğe katılarak uluslararası arenada başarılı çalışmalarıyla ön plana çıkan SEO uzmanlarından sektörel gelişmeleri dinleyebilir, trendler hakkında bilgi sahibi olabilir ve güncel algoritma değişiklikleri, teknik SEO ve yapay zeka başta olmak üzere birçok konuda meydana gelen yenilikleri öğrenebilirsiniz.

SEO Vibes on Tour Türkiye 2025 Yeri ve Zamanı

Yer: İstanbul Marriott Hotel Şişli, Abide-i Hürriyet Caddesi No: 142 Şişli, İstanbul

Tarih: 16.04.2025