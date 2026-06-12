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Seramik parçaları satılan iş yerinde yangın

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde seramik parçaları satılan iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü. aşa ilçesi Kızılırmak Caddesi üzerinde seramik parçaları satılar bir iş yerinde meydana geldi.

Seramik parçaları satılan iş yerinde yangın

Yangın, dün gece saat 23.15 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızılırmak Caddesi üzerinde seramik parçaları satılar bir iş yerinde meydana geldi. Belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, iş yerindeki küçük çaplı yangına kısa sürede müdahale ederek, alevleri büyümeden kontrol altına aldı. Yangında iş yerinin bir bölümü zarar görürken, herhangi bir yaralanma yaşanmadı.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı

Seramik parçaları satılan iş yerinde yangın 1

Seramik parçaları satılan iş yerinde yangın 2

Seramik parçaları satılan iş yerinde yangın 3

Seramik parçaları satılan iş yerinde yangın 4
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya
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