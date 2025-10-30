Serdar Öktem cinayetinin azmettiricisi Moskova'da yakalandı!

Türkiye'yi sarsan Serdar Öktem cinayetinde çarpıcı bir gelişme daha yaşandı. Casperlar suç örgütünden bir kişinin avukatlığını yaptığı ileri sürülen avukat Serdar Öktem'in cinayetinin azmettiricisi Moskova'da kıskıvrak yakalandı. Gelen bilgilere göre Rus yetkililere azmettirici Ali Gulmalizada'nın yeri, Emniyet ekipleri tarafından sağlandı.

SERDAR ÖKTEM CİNAYETİ

Sinan Ateş cinayeti dosyası kapsamında da bir süre tutuklu kalan avukat Serdar Öktem, 6 Ekim'de Şişli Zincirlikuyu Mezarlığı yakınlarında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Kalaşnikof marka silahın kullanıldığı saldırıda Öktem’in vücuduna çok sayıda kurşunun isabet etti. Olayla ilgili gözaltına alınan 2'si çocuk 9 şüpheli 10 Ekim’de tutuklandı. 4 şüpheli için ise adli kontrol kararı verildi.

Suikastın gerekçesinin Öktem’in, Daltonlar adlı suç örgütüyle aralarında husumet bulunan Casperlar suç örgütünden bir kişinin avukatlığını yapması ileri sürüldü.

ALİ GULMALIZADA MOSKOVA'DA YAKALANDI

Soruşturma sürerken, suikastı yurt dışından yöneten Alican Çakır adını kullanan ve Daltonlar suç örgütünün yönetici kadrolarından olduğu ileri sürülen Azerbaycan vatandaşı Ali Gulmalizada, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün verdiği bilgi üzerine 23 Ekim’de Rus polisinin düzenlediği operasyonda Moskova’da yakalandı.

ÇOK SAYIDA SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Kalabalık bir grupla birlikte yemek yerken yakalanan Gulmalizada, yapılan üst ve araç aramalarında ele geçirilen çok sayıda silahın, beraberindeki kişilerle birlikte kendilerine ait olduğunu kabul etti.

İADE İŞLEMLERİ BAŞLADI

Türkiye ile Rusya arasında Gulmalizada’nın iadesi için işlemler başladı.

Kaynak: T24