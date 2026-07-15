Serik’te yol kenarında çıkan otluk ve çalılık alan yangını söndürüldü

Serik ilçesine bağlı Yanköy Mahallesi’nde yol kenarındaki otluk ve çalılık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı arazözler, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın, çevrede bulunan evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede yeniden alevlenme ihtimaline karşı soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır