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Serik’te yol kenarında çıkan otluk ve çalılık alan yangını söndürüldü

Antalya’nın Serik ilçesinde yol kenarındaki otluk ve çalılık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü.

Serik’te yol kenarında çıkan otluk ve çalılık alan yangını söndürüldü

Serik ilçesine bağlı Yanköy Mahallesi’nde yol kenarındaki otluk ve çalılık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı arazözler, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile jandarma ekipleri sevk edildi.

Serik’te yol kenarında çıkan otluk ve çalılık alan yangını söndürüldü 1

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın, çevrede bulunan evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede yeniden alevlenme ihtimaline karşı soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Serik’te yol kenarında çıkan otluk ve çalılık alan yangını söndürüldü 2

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya
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