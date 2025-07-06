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Serinlemek için girdiği barajda kaybolan şahıs için arama çalışması başladı

Muş'ya serinlenmek için girdiği barajda kaybolan şahıs için arama çalışmaları başladı.

Serinlemek için girdiği barajda kaybolan şahıs için arama çalışması başladı
Begüm Özkaynak

Edinilen bilgiye göre olay, Bulanık'ın Erentepe beldesinde Alparslan 1 Barajında meydana geldi. Serinlemek için suya giren B.Ö. (26) kısa süre gözden kayboldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine arama kurtarma ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Muş İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalara Erzurum, Bitlis ve Van'dan arama kurtarma ekipleri katıldı.
Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu da olay yerine gelerek arama çalışmalarını takip ediyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Muş baraj arama kurtarma çalışmaları
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