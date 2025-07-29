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Serinletmesi gerekirken yakıyor... Akdeniz kıyılarımızda yüzen mikroplar: Denize giren kaçarak geri çıkıyor!

Denize girenler şikayetçi, özellikle de Antalya sahilinde bu deneyimi yaşayanlar. Pek çok turisti ağırladığımız ve yaz tatillerinin en çok tercih edilen şehri Antalya'da denizin keyfini çıkarmaya gidenler kabusu yaşıyor. Deniz suyu sıcaklığının 31 dereceye ulaşmasıyla mikroorganizmalar çoğaldı. Uzmanlar cilt yanmasına karşı uyarıda bulundu. Ciltte yanma, kaşıntı ve elektrik çarpması hissediyorsanız denizden hemen çıkın.

Serinletmesi gerekirken yakıyor... Akdeniz kıyılarımızda yüzen mikroplar: Denize giren kaçarak geri çıkıyor!
Çiğdem Sevinç

Ekol TV'den Hafize Korkmaz'ın haberine göre, Türkiye'nin gözde tatil bölgelerinden Akdeniz sahillerinde denize giren vatandaşlardan art arda şikayetler gelmeye başladı. Özellikle Antalya kıyılarında vatandaşlar denize girdikten sonra vücutlarında kızarıklık, kaşıntı ve yara şikayetiyle hastaneye başvurdu.

Serinletmesi gerekirken yakıyor... Akdeniz kıyılarımızda yüzen mikroplar: Denize giren kaçarak geri çıkıyor! 1

KALİTE BOZULDU

Uzmanlara göre bu durumun temel nedeni, artan hava sıcaklıklarının deniz suyunu olağan dışı seviyelere taşıması. Antalya’da hava sıcaklığı 45 dereceye ulaşırken, deniz suyu sıcaklığı da 31 dereceyi gördü. Yüksek sıcaklık, mikroorganizmaların hızla çoğalmasına ve deniz suyunun kalitesinin bozulmasına yol açtı.

Serinletmesi gerekirken yakıyor... Akdeniz kıyılarımızda yüzen mikroplar: Denize giren kaçarak geri çıkıyor! 2

DENİZ SERİNLETMİYOR, YAKIYOR!

Son günlerde özellikle çocuklar ve hassas cilt yapısına sahip bireyler arasında deniz sonrası cilt reaksiyonlarında artış yaşanıyor. Ekol TV mikrofonlarına konuşan vatandaşlar, "Denize girdikten sonra vücudumda yanma ve kaşıntı başladı. Sırtımda ve kollarımda sivilceye benzer kızarıklıklar çıktı" diyerek yaşadığı sorunu dile getirdi.

Serinletmesi gerekirken yakıyor... Akdeniz kıyılarımızda yüzen mikroplar: Denize giren kaçarak geri çıkıyor! 3

"ELEKTİRK ÇARPMASINA BENZER BİR HİS OLABİLİR"

Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, sıcaklıkların deniz ekosistemini tehdit ettiğine dikkat çekerek, "Su sıcaklığının yükselmesiyle birlikte, zararlı organizmaların sayısı da artıyor. Özellikle eski şamandıra iplerinde ve mantar bariyerlerde bulunan bazı mikroorganizmalar, ciltle temas ettiğinde elektrik çarpmasına benzer bir his, yanma ve kaşıntı oluşturabilir" uyarısında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
antalya Akdeniz yanık tatil deniz
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