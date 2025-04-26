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Şerit değiştirmeye çalışan motosiklet otomobile çarptı

Eskişehir'de şerit değiştirmeye çalışan motosikletin otomobile çarptığı kazada şans eseri kimse yaralanmazken, araçlarda maddi hasar oluştu.

Şerit değiştirmeye çalışan motosiklet otomobile çarptı

Olay, dün akşam saat 20.45 sıralarında Çevre Yolu'nda Akademi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.İ. isimli şahsın idaresindeki 16 BMV 259 plakalı motosiklet, şerit değiştirirken S.Y. isimli şahsın idaresindeki 07 D 0865 plakalı otomobile çarptı. Kaza sonucunda maddi hasar oluşurken, trafikte aksamalar yaşandı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrollerde kazada şans eseri kimsenin yara almadığı belirlendi. Araçların çekilmesinin ardından trafik normale döndü.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir
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