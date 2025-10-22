HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Şerit ihlali sonucu 7 araç birbirine girdi: 2 yaralı

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza anı ise saniye saniye çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Şerit ihlali sonucu 7 araç birbirine girdi: 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 22.00 sıralarında Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. M.Ç. yönetimindeki otomobil, seyir halindeyken şerit ihlali yapması sonucu sağ taraftan hızla gelen Y.K. idaresindeki araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle park halindeki 2 araç ve 3 motosiklet de hasar gördü.

Şerit ihlali sonucu 7 araç birbirine girdi: 2 yaralı 1

7 ARACIN KARIŞTIĞI KAZADA 2 KİŞİ YARALANDI

Toplam 7 aracın karıştığı kazada E.D. ve H.Ö. hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza anı ise saniye saniye çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Şerit ihlali sonucu 7 araç birbirine girdi: 2 yaralı 2

(İHA)

22 Ekim 2025
22 Ekim 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHABu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Batman'da sağanak heyelana neden olduBatman'da sağanak heyelana neden oldu
Kooperatif kavgasında kan döküldü: 2 kişi öldüKooperatif kavgasında kan döküldü: 2 kişi öldü

Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Muğla açıklarında korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü duyurdu

Muğla açıklarında korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü duyurdu

Balıkesir canisinin cinayet görüntüleri ilk kez çıktı!

Balıkesir canisinin cinayet görüntüleri ilk kez çıktı!

Mourinho Devler Ligi'nde farklı yenildi! Bahanesi Fenerbahçe oldu...

Mourinho Devler Ligi'nde farklı yenildi! Bahanesi Fenerbahçe oldu...

Azerbaycan'ın Müge Anlı'sıyla evli! Aşk pozları dile düştü

Azerbaycan'ın Müge Anlı'sıyla evli! Aşk pozları dile düştü

Türkiye'nin en zengin listesi değişti! 1 numarayı kaptıran Murat Ülker'den 3 kelimelik yanıt

Türkiye'nin en zengin listesi değişti! 1 numarayı kaptıran Murat Ülker'den 3 kelimelik yanıt

'Gecikme zammıyla silinmesi...' Uzman isim 'İlave bir madde' diyerek o borçlar için affı işaret etti

'Gecikme zammıyla silinmesi...' Uzman isim 'İlave bir madde' diyerek o borçlar için affı işaret etti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.