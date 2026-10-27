HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin soruşturmada yakalanan 2 zanlıya tutuklama talebi

Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin soruşturmada yakalanan 2 zanlıya tutuklama talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması sürüyor.

SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİNE İLİŞKİN SORUŞTURMA

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen Hakan Gövdere, Elif Özüş, Elif Değerli ve Rıza Kandemir'in savcılıktaki ifadeleri tamamlandı.

Şüpheliler Hakan Gövdere ve Rıza Kandemir tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin soruşturmada yakalanan 2 zanlıya tutuklama talebi 1

YAKALANAN 2 ZANLIYA TUTUKLAMA TALEBİ

Diğer şüpheliler Elif Özüş "yurt dışına çıkış yasağı", Elif Değerli ise "konutu terk etmeme" şeklindeki adli kontrol tedbiri istemiyle hakimliğe gönderildi.

Şüphelilerin hakimlikteki işlemleri sürüyor.

Soruşturma kapsamında 25 kişinin yaklaşık 13 milyar liralık geri ödeme yaptığı öğrenilmişti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Niğde’de genç kız çatı katında ölü bulunduNiğde’de genç kız çatı katında ölü bulundu
Adıyaman’da uyuşturucu operasyonu; 5 tutuklamaAdıyaman’da uyuşturucu operasyonu; 5 tutuklama

Anahtar Kelimeler:
Gözaltı fon soruşturması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
4 kişinin öldüğü hortum faciasında yeni görüntüler! Vali 'Çok enteresan' diyerek duyurdu

4 kişinin öldüğü hortum faciasında yeni görüntüler! Vali 'Çok enteresan' diyerek duyurdu

Saran, Ela Rumeysa Cebeci ile mesajlarını açıkladı

Saran, Ela Rumeysa Cebeci ile mesajlarını açıkladı

Dev derbide zafer Galatasaray'ın! Fenerbahçe'yi mağlup etti

Dev derbide zafer Galatasaray'ın! Fenerbahçe'yi mağlup etti

Hamid'in babası ortaya çıktı! ''Hık demiş burnundan düşmüş''

Hamid'in babası ortaya çıktı! ''Hık demiş burnundan düşmüş''

Emekliye refah payı ve ek ödeme gündemde! İşte detaylar

Emekliye refah payı ve ek ödeme gündemde! İşte detaylar

En düşük emekli maaşı için yeni tahmin: 'O rakama yaklaşacak'

En düşük emekli maaşı için yeni tahmin: 'O rakama yaklaşacak'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.