Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin soruşturmada yakalanan 2 zanlıya tutuklama talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması sürüyor.

SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİNE İLİŞKİN SORUŞTURMA

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen Hakan Gövdere, Elif Özüş, Elif Değerli ve Rıza Kandemir'in savcılıktaki ifadeleri tamamlandı.

Şüpheliler Hakan Gövdere ve Rıza Kandemir tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

YAKALANAN 2 ZANLIYA TUTUKLAMA TALEBİ

Diğer şüpheliler Elif Özüş "yurt dışına çıkış yasağı", Elif Değerli ise "konutu terk etmeme" şeklindeki adli kontrol tedbiri istemiyle hakimliğe gönderildi.

Şüphelilerin hakimlikteki işlemleri sürüyor.

Soruşturma kapsamında 25 kişinin yaklaşık 13 milyar liralık geri ödeme yaptığı öğrenilmişti.

Kaynak: AA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır