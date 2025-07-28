Servis minibüsü, sağ şeritte duran araca çarptı: 2 yaralı

Kaza, gece saatlerinde Tatlıkuyu Mahallesi mevkisi D-100 kara yolu Ankara istikametinde meydana geldi. T. D. (24) idaresindeki servis minibüsü, iddiaya göre sağ şeritte duran B.A. (19) idaresindeki hafif ticari araca çarptı. Servis minibüsü ardından bir başka otomobile ve bariyerlere çarparak durdu. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan B.A. ile T.D. ambulanslarla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır