Ses kaydı Nevzat Bahtiyar cephesini karıştırdı! “Narin’i Nevzat öldürdü” iddiası: Avukatı davadan çekildi

Türkiye'nin gündeminde uzun süre kalan Narin Güran cinayetinde ilginç bir gelişme yaşandı. Davada aile üyelerine müebbet hapis verilirken Narin'in cesedini taşıdığını söyleyen Bahtiyar'a daha az ceza verilmesi tartışma konusu olmuştu. Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz, "Narin'i Nevzat öldürdü" denen bir ses kaydından söz ederek davadan çekildiğini duyurdu.

Hazar Gönüllü

2024 Ağustos'unda işlenen Narin Güran cinayeti hakkında bugün de gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Cinayetin ve davanın kilit isimlerinden, "itirafçı" olarak nitelenen Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz "En zorlu anlarda savunmasını üstlendiğim Nevzat Bahtiyar’ın avukatlığını, artık taşıyamayacağım vicdani bir sorumlulukla bırakıyorum" dedi.

GECE YARISI DUYURDU

Ali Eryılmaz davadan çekilişini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Gece yarısı "ÖNEMLİ AÇIKLAMA" notuyla yaptığı paylaşımda Eryılmaz "Bugün, sadece bir vekillik görevinden değil, inancımın ve meslek onurumun sınandığı ağır bir yükten çekiliyorum. Narin Güran davasında, en zorlu anlarda savunmasını üstlendiğim Nevzat Bahtiyar’ın avukatlığını, artık taşıyamayacağım vicdani bir sorumlulukla bırakıyorum" ifadelerine yer verdi.

BAHTİYAR'IN DİĞER AVUKATINI İŞARET ETTİ

Eryılmaz kararının gerekçesini şöyle açıkladı:

"Bu kararımın ardında, bir davayı omuz omuza yürütmemiz gereken bir meslektaşımın, dava karara bağlandıktan sonra hakikati savunmaktan imtina etmesi yatmaktadır. Sosyal medyanın acımasız koridorlarında tek başıma mücadele ederken, şahsıma yönelik linç kampanyalarına karşı suskun kalması bir yana, o linci örgütleyenlerle kurduğu dostluklar, yüreğimde derin bir yara açmıştır.

'SES KAYDI' İDDİASI: "NARİN'İ NEVZAT ÖLDÜRDÜ"

Ancak bardağı taşıran son damla, bizzat o avukata ait olduğu iddia edilen ve "Narin'i Nevzat öldürdü" dediği bir ses kaydının varlığı olmuştur. Bir savunmanın temelini oluşturan güven, kendi yol arkadaşımız tarafından dinamitlenmiştir. En acısı ise, tüm bu yaşananları bilen müvekkilim ve ailesinin, bu onur kırıcı ihanet karşısında derin bir sessizliğe bürünerek beni yalnız bırakmasıdır.

Yanınızda olması gerekenlerin gölgesi bile üzerinize düşmüyorsa, inancını yitirmiş bir avukatla aynı safta durmanız isteniyorsa ve en önemlisi, savunduğunuz kişinin masumiyetine dair şüphe bizzat ortağınız tarafından dile getiriliyorsa, o savaşta daha fazla kalınamaz.

"BAŞSAVCILIĞA İHBARLARDA BULUNUP RAHATSIZ ETMEYE DEVAM EDECEĞİM"

Ama Narin Davası'nda, Narin için yapmış olduğum ve yapacağım çalışmalarla elde ettiğim bilgiler doğrultusunda bir vatandaş olarak dışarıda kalan, yargılamalara dahil olmayan ya da başka suçlardan yargılanan suça karışan kişilerin de yargılanması için Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na ihbarlarda bulunmaya ve rahatsız etmeye devam edeceğim.

Bu, bir pes ediş değil, hakikate ve meslek ve şahsi onuruma olan saygımın bir gereğidir.

Saygılarımla."

HAPİS CEZASI ALMIŞLARDI

21 Ağustos 2024'te kaybolan Narin Güran'ın cesedinin bulunduğu 8 Eylül'de Nevzat Bahtiyar itiraflarda bulunarak cesedi derede sakladığını söylemişti.

Cinayete ilişkin Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 28 Aralık 2024'te görülen karar duruşmasında, tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.

