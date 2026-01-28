HABER

Sesi duyan mahalle panikle kendini sokağa attı! İstanbul'da aynı apartmanda 2. kez el yapımı patlayıcı dehşeti

İstanbul'da bir apartmanın sakinleri el yapımı patlayıcı paniği yaşıyor. Gaziosmanpaşa apartmanın önüne ikinci kez el yapımı patlayıcı bırakıldı. Büyük bir gürültüyle patlayan el yapımı patlayıcı tüm mahalleyi diken üstünde bıraktı.

Sesi duyan mahalle panikle kendini sokağa attı! İstanbul'da aynı apartmanda 2. kez el yapımı patlayıcı dehşeti

Gaziosmanpaşa'da ara sokakta bir apartmanın önüne bırakılan el yapımı patlayıcı büyük bir gürültüyle patladı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, bir araç ve dairede hasar meydana geldi. Öte yandan aynı apartmanın önüne geçen ekim ayında el yapımı patlayıcı atıldığı öğrenildi.

Sesi duyan mahalle panikle kendini sokağa attı! İstanbul da aynı apartmanda 2. kez el yapımı patlayıcı dehşeti 1

BİNANIN ÖNÜNE BIRAKIP KAÇTILAR

Olay, saat 18.30 sıralarında Bağlarbaşı Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, sokağa gelen üç şüpheli, çakmak gazı ile hazırlanmış el yapımı patlayıcıyı bir binanın önüne bırakarak hızla uzaklaştı. Kısa süre sonra patlama oldu.

Sesi duyan mahalle panikle kendini sokağa attı! İstanbul da aynı apartmanda 2. kez el yapımı patlayıcı dehşeti 2

MAHALLELİ PANİKLE SOKAĞA KOŞTU

Sesi duyan mahalle sakinleri panik yaşarken, olay yerine polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede patlayıcının içerisine vida ve çeşitli metal parçalarının yerleştirildiği belirlendi. Patlama nedeniyle bir araç ile dairede hasar oluştu.

Sesi duyan mahalle panikle kendini sokağa attı! İstanbul da aynı apartmanda 2. kez el yapımı patlayıcı dehşeti 3

AYNI YERE EKİM AYINDA DA PATLAYICI ATILMIŞ

Öte yandan, patlayıcının bırakıldığı apartmanın 16 Ekim 2025 tarihinde de benzer bir saldırının hedefi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, her 2 saldırının da eylül ayında cezaevinden tahliye olan B.K.'nin yaşadığı dairenin önüne atıldığını belirledi. Kaçan şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Sesi duyan mahalle panikle kendini sokağa attı! İstanbul da aynı apartmanda 2. kez el yapımı patlayıcı dehşeti 4

Ekim ayındaki patlama ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Sesi duyan mahalle panikle kendini sokağa attı! İstanbul da aynı apartmanda 2. kez el yapımı patlayıcı dehşeti 5

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

