Sesi duyan mahalle panikle kendini sokağa attı! İstanbul'da aynı apartmanda 2. kez el yapımı patlayıcı dehşeti

Gaziosmanpaşa'da ara sokakta bir apartmanın önüne bırakılan el yapımı patlayıcı büyük bir gürültüyle patladı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, bir araç ve dairede hasar meydana geldi. Öte yandan aynı apartmanın önüne geçen ekim ayında el yapımı patlayıcı atıldığı öğrenildi.

BİNANIN ÖNÜNE BIRAKIP KAÇTILAR

Olay, saat 18.30 sıralarında Bağlarbaşı Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, sokağa gelen üç şüpheli, çakmak gazı ile hazırlanmış el yapımı patlayıcıyı bir binanın önüne bırakarak hızla uzaklaştı. Kısa süre sonra patlama oldu.

MAHALLELİ PANİKLE SOKAĞA KOŞTU

Sesi duyan mahalle sakinleri panik yaşarken, olay yerine polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede patlayıcının içerisine vida ve çeşitli metal parçalarının yerleştirildiği belirlendi. Patlama nedeniyle bir araç ile dairede hasar oluştu.

AYNI YERE EKİM AYINDA DA PATLAYICI ATILMIŞ

Öte yandan, patlayıcının bırakıldığı apartmanın 16 Ekim 2025 tarihinde de benzer bir saldırının hedefi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, her 2 saldırının da eylül ayında cezaevinden tahliye olan B.K.'nin yaşadığı dairenin önüne atıldığını belirledi. Kaçan şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Ekim ayındaki patlama ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır