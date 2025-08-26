Severek tüketiliyor ama dikkat! Pilavlardaki ölümcül tehlike: Bu şekilde tüketmeyin!

Türk mutfağında neredeyse her yemeğin yanına pilav yapılıyor. Kuru fasulye, kavurma, tavuk sote... Sofralardan eksik etmediğimiz pilavı tüketmeden önce bilmeniz gereken bazı hususlar var. Uzman Gıda Mühendisi Tuğba Bayburtoğlu pilavdaki ölümcül tehlikeyi açıkladı.

'AĞZI YAKACAK KADAR ISITIN'

"Pilav, dolma ve içinde pirinç olan yemekleri ya çok sıcak ya da tamamen soğuk tüketmeli ve ılık bırakmamalısınız. Soğuk pilav sorun yaratmaz ancak ılık pilav, bakterilerin üremesi için mükemmel bir ortam oluşturur. Pilavı tekrar ısıtacaksanız, çok iyi ısıttığınızdan (ağzı yakacak kadar) emin olun." diyen Bayburtoğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

ÖLÜMCÜL TEHLİKEYE DİKKAT

"Pilavlardaki ölümcül tehlike ile ilgili sizi uyarmak istiyorum. Pirincin söz konusu olduğu her türlü pilav, dolma bunların hepsinde ya aşırı sıcak yiyeceksiniz ya da soğuk yiyeceksiniz. Özellikle ikinciye ısıtma durumu söz konusu olduğunda.

Bu yüzden tercihim içinde pirinç olan ürünlerin yapıldığı gibi tüketilmesi. Bazen birkaç kere ısıtmamız gerekebiliyor. O zaman lütfen ya ocakta ya da mikrodalga fırında iyice ısıtın. Mikrodalga fırın çok daha keskindir çok daha kısa sürede çok güzel ısıtırsınız.

Şöyle bir durum var; soğuk tükettiğinizde sorun olmuyor ama eğer ılık tüketirseniz bu pilavların tam ısınmamasından kaynaklanan bir bakterinin sporlarının ortaya çıkıp zehirlemesi hatta ölümcül durumların olması söz konusu olabiliyor. Çin'de pilav zehirlenmeleri haberleri var."