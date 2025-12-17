HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Sevgilisini kalbinden bıçaklayıp öldürdü! Üniversiteli Pelin Üçtepe'nin cezası belli oldu

Niğde’de üniversite öğrencisi Hakan Günkan’ı (26) öldürdüğü suçlamasıyla yargılanan sevgilisi Pelin Üçtepe (23), 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Günkan'ın annesi verilen cezanın yetersiz olduğunu belirterek, karara itiraz edeceklerini söyledi.

Sevgilisini kalbinden bıçaklayıp öldürdü! Üniversiteli Pelin Üçtepe'nin cezası belli oldu

Olay, 2 Şubat günü saat 06.00 sıralarında Kale Mahallesi Eski Valikonağı Caddesi’ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencisi Pelin Üçtepe, aynı üniversitenin Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği son sınıf öğrencisi Hakan Günkan'ın kaldığı öğrenci evine geldi.

SEVGİLİSİNİ KALBİNDEN BIÇAKLADI

Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Pelin Üçtepe, cebinden çıkardığı bıçakla Günkan’ı kalbinden yaraladı.

Gürültüyü duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Hakan Günkan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sevgilisini kalbinden bıçaklayıp öldürdü! Üniversiteli Pelin Üçtepe nin cezası belli oldu 1

Olayın ardından gözaltına alınan Pelin Üçtepe, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

15 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

Cinayet şüphelisi Pelin Üçtepe hakkında Niğde 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Karar duruşmasında mahkeme heyeti, olay sırasında Hakan Günkan’ın Pelin Üçtepe’nin üzerine kapıyı kapattığı, sanık Üçtepe'nin kendini kurtarmaya çalıştığı esnada Günkan’ın ısırdığı ve bu nedenle sanığın haksız tahrike uğradığı kanaatine vararak 15 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Sevgilisini kalbinden bıçaklayıp öldürdü! Üniversiteli Pelin Üçtepe nin cezası belli oldu 2

‘KARARA İTİRAZ EDECEĞİZ’

Duruşma sonrası açıklama yapan Hakan Günkan’ın ailesinin avukatı Tolga Kaan Pataz, verilen cezanın yetersiz olduğunu belirterek, karara itiraz edeceklerini söyledi. Pataz, olayın tek bıçak darbesiyle, göğüs hizasından kalbe saplanan bıçakla gerçekleştiğini belirterek, eylemin canavarca hisle işlendiğini savundu ve kararın üst mahkemelerden döneceğine inandıklarını ifade etti.

Sevgilisini kalbinden bıçaklayıp öldürdü! Üniversiteli Pelin Üçtepe nin cezası belli oldu 3

‘OĞLUMA KIYDI, BAŞKASINA DA KIYMASIN’

Mahkeme çıkışında gözyaşları içinde konuşan Hakan Günkan’ın annesi Yıldız Günkan, “Başka anneler ağlamasın. Benim oğlum sinek bile incitmezdi, oğluma kıydı, başkasına da kıymasın. Ömür boyu hapis cezası verilmesini istiyorum” diye konuştu.

(DHA)Kaynak: DHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
20 kilo vermişti! Tanju Özcan hastalığını açıkladı20 kilo vermişti! Tanju Özcan hastalığını açıkladı
Korkunç detaylar: "Tecavüz etti, evlendik şiddet başladı"Korkunç detaylar: "Tecavüz etti, evlendik şiddet başladı"

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
cinayet Niğde
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bursa'da baba ve kızı ölü bulunmuşlardı! Gerçek ortaya çıktı

Bursa'da baba ve kızı ölü bulunmuşlardı! Gerçek ortaya çıktı

Yeni avukatı dikkat çekti! Polat çiftini de savunmuştu

Yeni avukatı dikkat çekti! Polat çiftini de savunmuştu

Icardi buna çok kızacak! İşte Galatasaray'ın sunduğu yeni sözleşme

Icardi buna çok kızacak! İşte Galatasaray'ın sunduğu yeni sözleşme

Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter ifadesi ortaya çıktı! "Annem camlardan korkar"

Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter ifadesi ortaya çıktı! "Annem camlardan korkar"

Yeni hızlı tren geliyor! 80 dakikaya düşecek

Yeni hızlı tren geliyor! 80 dakikaya düşecek

Asgari ücret için masaya gelecek rakamı açıkladı

Asgari ücret için masaya gelecek rakamı açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.