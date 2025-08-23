Sevgilisinin kardeşi tarafından bıçaklanan şahıs ağır yaralandı

Olay, Ereğlikapı Mahallesi 1406 Sokakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Özbekistan uyruklu ablası Adile T.'nin (24) sevgilisi olan Özbek uyruklu Muhammad Ö.'nün (26) evine giden S.T. (13) isimli çocuk, ablasının sevgilisiyle tartışmaya başladı. Sokakta tartışan şahısların tartışması kısa sürede kavgaya dönüşürken, S.T. yanında getirdiği bıçakla Muhammad Ö.'yü göğsünden bıçakladı. S.T. kavganın ardından suç aleti bıçağı olay yerine atarak kaçarken, göğsünden yaralanan Muhammad Ö. kanlar içinde yere yığıldı. Kavga seslerini duyan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavga seslerini duyup aşağıya inen Muhammad Ö.'nün annesi ise yaralı oğlunun yarasına tampon yaparak kan kaybını önlemeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen bekçiler çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralı şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. İlk müdahalesinin ardından ambulansa bindirilen Muhammad Ö. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan şahıs önce ameliyata alındı ardından da yoğun bakıma kaldırıldı. Şahsın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, şüphelinin peşine düşen polis S.T.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır