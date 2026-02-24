HABER

Sevgiliyle son buluşma, El Mencho'nun sonu olmuş!

Meksika Savunma Bakanı Ricardo Trevilla Trejo, öldürülen Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) lideri "El Mencho" lakaplı Nemesio Oseguera'nın saklandığı yere sevgilisini takip ederek ulaştıklarını açıkladı.

Sevgiliyle son buluşma, El Mencho'nun sonu olmuş!

Meksika'da öldürülen Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) lideri "El Mencho" lakaplı Nemesio Oseguera'nın ardından ülke genelinde karışıklık devam ederken, Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum ile Meksika Savunma Bakanı Ricardo Trevilla Trejo ortak basın toplantısı düzenledi.

OPERASYON ABD DESTEKLİ!

Bakan Trejo, El Mencho'ya yönelik operasyonun ABD desteği ile düzenlendiğini belirterek, "ABD kurumları ve istihbarat teşkilatlarından da faydalandık ve bu sayede El Mencho'nun bilgi ağlarını çökertebildik ve operasyona devam edebildik. Bildiğiniz gibi istihbarat süreci çok karmaşıktır. Çok zaman gerektirir. Çeşitli kaynaklardan çok sayıda ipucu ve bilgi toplamak gerekir" dedi.

SEVGİLİSİ TAKİP EDİLEREK ULAŞILDI

El Mencho'nun saklandığı yere sevgilisini takip ederek ulaştıklarını açıklayan Bakan Trejo, El Mencho'nun sevgilisinin kim olduğunun ise bir başka kişi üzerinden tespit edildiğini belirtti.

El Mencho'nun sevgilisinin Jalisco eyaletinde yer alan Tapalpa'da bir mülke kadar takip edildiğini aktaran Bakan Trejo, "21 Şubat'ta kadın mülkü terk etti ve El Mencho'nun o konumda kaldığına dair bilgi alındı" dedi.

ŞİDDETLİ ÇATIŞMA YAŞANDI

Bilginin ardından operasyona yeşil ışık verildiğini ifade eden Bakan Trejo, baskında El Mencho'nun yanı sıra 8 kartel üyesinin daha etkisiz hale getirildiğini açıklayarak, güvenlik güçleri ile kartel üyeleri arasında şiddetli çatışma yaşandığını belirtti. Trejo, ayrıca operasyon sırasında mühimmat ve füze rampalarının ele geçirildiğini aktardı.

"ŞU ANDA EN ÖNEMLİ ŞEY, TÜM MEKSİKA HALKI İÇİN BARIŞ VE GÜVENLİĞİ SAĞLAMAK"

Devlet Başkanı Sheinbaum ise, ülke genelinde devam eden çatışmalara değinerek, sükunet çağrısında bulundu. Sheinbaum, "Şu anda en önemli şey, tüm Meksika halkı için barış ve güvenliği sağlamak. Bugün, durum daha sakin ve hükümet var, silahlı kuvvetler var, güvenlik kabinesi var ve çok sayıda koordinasyon var" ifadelerini kullandı. Sheinbaum, vatandaşlara güvenliğin sağlanacağı sözünü verdi.

KARTEL OPERASYONA ŞİDDET EYLEMLERİYLE KARŞILIK VERMİŞTİ

Meksika güvenlik güçleri, Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) lideri "El Mencho" lakaplı Nemesio Oseguera'nın yakalanması için Jalisco eyaletinde yer alan Tapalpa şehrinde bir askeri operasyon gerçekleştirmişti. Meksika Savunma Bakanlığı, 4 kartel üyesinin çıkan çatışma sırasında olay yerinde öldürüldüğünü, aralarında El Mencho'nun da bulunduğu 3 kartel üyesinin ise hava yoluyla Mexico City'ye nakledilirken hayatlarını kaybettiğini açıklamıştı. 2 kartel üyesinin sağ olarak yakalandığı, 3 güvenlik gücü personelinin de yaralandığı aktarılmıştı.

El Mencho'nun ölümü üzerine birçok kentte araçları ateşe veren Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) üyeleri, Guadalajara Uluslararası Havalimanı'na saldırmıştı. Kartel üyelerinin güvenlik güçleri ile çatışmaya girdiği bildirilmişti.

