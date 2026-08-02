HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Seydikemer’de seyir halindeki otomobil alev aldı

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın paniğe neden olurken, yangın nedeniyle Karabel Yayla Yolu’nda uzun araç kuyrukları oluştu.

Seydikemer’de seyir halindeki otomobil alev aldı

Edinilen bilgiye göre, Karabel Mevkii’nde seyir halindeki bir otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangını fark eden çevredeki sürücüler, araçlarında bulunan yangın söndürme tüpleriyle ilk müdahaleyi yaptı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarın ardından bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangın sırasında güvenlik amacıyla yolda kontrollü geçiş sağlanırken, Karabel Yayla Yolu’nda uzun araç kuyrukları oluştu. Ekiplerin çalışmalarının tamamlanmasının ardından trafik normale döndü.

Seydikemer’de seyir halindeki otomobil alev aldı 1

Seydikemer’de seyir halindeki otomobil alev aldı 2


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yunan adasına yüzerek geçmeye çalıştılarYunan adasına yüzerek geçmeye çalıştılar
Iğdır’da tarlada çalışan traktör alev aldıIğdır’da tarlada çalışan traktör alev aldı

Anahtar Kelimeler:
yangın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kocaeli'de iğrenç olay! Genç kıza para karşılığı cinsel teklifte bulundu

Kocaeli'de iğrenç olay! Genç kıza para karşılığı cinsel teklifte bulundu

Cumhurbaşkanına suikast girişiminde bulunan FETÖ'cü teröristle ilgili yeni gelişme

Cumhurbaşkanına suikast girişiminde bulunan FETÖ'cü teröristle ilgili yeni gelişme

Galatasaray'a bildirildi! Barış Alper Yılmaz'da olmaz denen oldu

Galatasaray'a bildirildi! Barış Alper Yılmaz'da olmaz denen oldu

Yalancı Yarim'in Naz'ı Merve Sevi tatilde! Son haline beğeni yağdı

Yalancı Yarim'in Naz'ı Merve Sevi tatilde! Son haline beğeni yağdı

28.500 TL'lik taksi yolculuğu gündem olmuştu: Sebebi ortaya çıktı

28.500 TL'lik taksi yolculuğu gündem olmuştu: Sebebi ortaya çıktı

e-Devlet'te erişime açıldı: Unutulan hesap ve para için yeni hizmet

e-Devlet'te erişime açıldı: Unutulan hesap ve para için yeni hizmet

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.