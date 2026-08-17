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Seydikemer’de yolcu otobüsü ile ticari araç çarpıştı: 5 yaralı

Muğla’nın Seydikemer ilçesi Söğüt yolu Bayırköy mevkiinde yolcu otobüsü ile ticari aracın çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.

Seydikemer’de yolcu otobüsü ile ticari araç çarpıştı: 5 yaralı

Edinilen bilgiye göre, kaza, Seydikemer’in Bayırköy Mahallesi’nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle yolcu otobüsü ile ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda hasar meydana gelirken, kazada 5 kişinin yaralandığı öğrenildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde müdahale edilirken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle Seydikemer-Antalya karayolunda trafik durma noktasına geldi. Bölgede uzun araç kuyrukları oluşurken, ekipler kazaya müdahale ederek araçların yoldan kaldırılması için çalışma başlattı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Kadir Gündüz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Muğla kaza
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