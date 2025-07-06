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Seyir halindeyken alev alan süt tankeri kullanılamaz hale geldi

Mersin’in Tarsus ilçesinde seyir halindeki süt tankerinde çıkan yangın, yol kenarındaki çalılıklara sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ile yoldan geçen orman ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.

Seyir halindeyken alev alan süt tankeri kullanılamaz hale geldi
Begüm Özkaynak

Yangın, Tarsus-Ankara Otoyolu Kadelli mevkisinde meydana geldi. Barış T. idaresindeki 51 KZ 830 plakalı süt tankerinin kupa kısmında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Araçtan yükselen dumanları fark eden sürücü, tankeri yol kenarına çekerek 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu sırada yoldan geçen Nevşehir Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı ekipler de yangına müdahale etti. Araçtan sıçrayan alevlerin yol kenarındaki çalılık alanda yayılması, ekiplerin hızlı müdahalesiyle engellendi.
Yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, araç kullanılamaz hale geldi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
süt Mersin Tanker kaza
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