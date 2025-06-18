SİBER İKİZ projesi başlangıç toplantısı ESOGÜ’de gerçekleştirildi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi (ETTOM)’nin alt yüklenici olduğu Dijital İkiz Temelli Akıllı Saldırı Tespit ve Savunma Sistemi (SİBER İKİZ) Projesi’nin başlangıç toplantısı geniş bir katılımla ESOGÜ’de gerçekleştirildi.

KONUYLA İLGİLİ OLARAK ETTOM’DAN YAPILAN AÇIKLAMA ŞÖYLE:

"Savunma Sanayii Başkanlığı’nın Yeni Nesil Yapay Zekâ Yöntemleri Geliştirilmesi SAGA çağrısı kapsamında başlatılan SİBER İKİZ Projesi ile; çekişmeli saldırılara karşı dayanıklı, dijital ikiz ile güçlendirilmiş yapay zekâ temelli bir anomali tespit modeli ve pekiştirmeli öğrenme temelli ağ savunması algoritmaları geliştirilmesi hedeflenmektedir. Proje kapsamında gerçek askeri ağ sistem davranışlarının yüksek doğrulukla modellenmesi, veri akışında oluşabilecek anomalilerin tespiti, yapay zekâ tabanlı sistemlere karşı geliştirilen çekişmeli saldırıların algılanması ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çok katmanlı çalışmalar yürütülecektir. Bu projeye bizimle beraber alt yüklenici olan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’ne ve ana yüklenici olan BTS Group’a teşekkür ederiz. Ülkemize hayırlı olmasını dileriz."

(İHA)