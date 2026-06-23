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Siber suçlulara darbe: 5 günde 193 kişi yakalandı

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, siber suçlarla ilgili son 5 günde düzenlenen operasyonlarda 193 kişi yakalandı.

Siber suçlulara darbe: 5 günde 193 kişi yakalandı
Mehmet Hazar Gönüllü

İçişleri Bakanlığı, siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 günde polis tarafından düzenlenen operasyonlarda 193 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Bakanlık, 20 il merkezli "Yasa Dışı Bahis, Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Nitelikli Dolandırıcılık” suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin 78’inin tutuklandığını, 30’u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığını bildirdi.

Siber suçlulara darbe: 5 günde 193 kişi yakalandı 1

Açıklama şöyle devam etti:

"Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; 20 il merkezli düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

-Yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları,
-Yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri,
-Yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin reklamını yaptıkları,
-Müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları,
-POS tefeciliği yaptıkları,
-Sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden "yatırım ve ürün satış dolandırıcılığı" temalarını kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları,
-Vatandaşlarımızın mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları tespit edildi."

Siber suçlulara darbe: 5 günde 193 kişi yakalandı 2

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşım şu ifadelerle son buldu:

"Devletimizin gücü, güvenlik güçlerimizin kararlı mücadelesi ve aziz milletimizin desteğiyle; suç ve suçlularla mücadelemizi ülkemizin dört bir yanında tavizsiz şekilde sürdürüyoruz.

Kahraman Polislerimizi, Daire Başkanlığımızı, MASAK'ımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."

Siber suçlulara darbe: 5 günde 193 kişi yakalandı 3

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Anahtar Kelimeler:
Siber suç
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