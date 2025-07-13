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Sıcak havayı fırsat bilenler Avcılar Sahili'ne akın etti

İstanbul’da sıcak havayı fırsat bilenler Avcılar Sahili'ne akın etti. Birçok aile yeşil alanlarda piknik yaparken çocuklar da parkta oynadı, sahil yolunda bisiklet sürdü. Bazıları gölge alanlarda hamak kurarak dinlenirken bazıları ise spor yapmayı tercih etti.

Sıcak havayı fırsat bilenler Avcılar Sahili'ne akın etti

İstanbul'da etkili olan güneşli havayı fırsat bilenler hafta sonu tatilinde çocuklarıyla park ve sahillere akın etti. En çok tercih edilen noktalardan olan Avcılar Sahili'nde yoğunluk oluştu. Kimi yürüyüş yaparak temiz havanın tadını çıkarırken, kimi çimlere serdiği örtüde ailesiyle piknik yaptı. Çocuklar parkta oynayarak eğlenirken bazıları sahil yolunda bisiklet sürdü. Gölge alanları değerlendirenler hamak kurarak dinlenmeyi tercih etti. Bazıları bisikletleriyle sahili turlarken bazıları ise deniz manzarasında sohbet etmeyi tercih etti. (DHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Avcılar
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