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Sıcak ve nemli havada mantar artıyor! İşte 7 soruda A'dan Z'ye vücut mantarı

Sıcak ve nemli havalarla birlikte ciltte fark edilen beyaz, açık kahverengi veya pembe renkli lekeler yüzeysel vücut mantarının habercisi olabiliyor. Ciltteki renk değişiminin güneş lekesi zannedilmesinin en büyük yanılgı olduğunu belirten uzmanlar vücut mantarı konusunda önemli uyarılarda bulundu. İşte 7 soruda vücut mantarı.

Sıcak ve nemli havada mantar artıyor! İşte 7 soruda A'dan Z'ye vücut mantarı
Mustafa Fidan

Özellikle yaz aylarında ciltte fark edilen beyaz, açık kahverengi veya pembe renkli lekeler yüzeysel vücut mantarının habercisi olabiliyor. Özellikle sıcak ve nemli havalarda daha belirgin hale gelen bu lekelerin yaygın nedenlerinden birini, halk arasında ‘samyeli’ olarak bilinen tinea versikolor enfeksiyonu oluşturuyor. Peki tinea versikolor neden oluşur, kimlerde daha sık görülür ve nasıl tedavi edilir?

VÜCUT MANTARINDA BİLİNMESİ GEREKENLER: BULAŞICI MIDIR?

Ciltte mantar denildiğinde akla bulaşıcılık gelse de tinea versikolor genellikle bulaşıcı kabul edilmiyor. Tinea versikolor (pityriasis versikolor) deride renk değişikliklerine yol açan yüzeysel bir mantar enfeksiyonudur. Etkeni çoğunlukla deride normalde de bulunan Malassezia adlı mayadır. Bu mantar bazı kişilerde aşırı çoğalarak hastalık oluşturur.

Sıcak ve nemli havada mantar artıyor! İşte 7 soruda A dan Z ye vücut mantarı 1

•KLİNİK BELİRTİLER NELERDİR?

Deride (genellikle gövde, omuz, boyun ve kollarda) görülen beyaz, kahverengi, pembe veya sarımsı lekeler, hafif kepeklenme veya ince pul pul dökülme, bazen hafif kaşıntı (özellikle sıcak, nemli ortamda), etkilenen bölgeler bronzlaşmadığı için, güneşe çıkınca lekelerin daha belirgin görünmesi (çünkü etkilenen bölgeler bronzlaşmaz).

•HANGİ ETKENLER TETİKLER?

Yüzeysel mantar enfeksiyonunun başlıca tetikleyicileri şu şekilde sıralanabilir: Sıcak ve nemli hava, terleme, yağlı cilt, bağışıklığın baskılanması ve hormonal değişiklikler.

•KİMLER DAHA FAZLA ETKİLENİYOR?

Ergen ve genç yetişkinlerde, yaşlılar ve çocuklara göre daha yağlı deri yapısına sahip olduklarından, daha sık etkilenirler. Ayrıca bağışıklık sistemi baskılanmış kişilerde de hastalık ortaya çıkabilir.
Sıcak ve nemli havada mantar artıyor! İşte 7 soruda A dan Z ye vücut mantarı 2

•TANI NASIL KONUR?

Klinik muayene çoğu zaman yeterlidir. Bazen lekelerin üzerindeki ince kepeklerin mikroskopik incelenmesi ile tanı kesinleştirilir. Ayrıca Wood lambası sarımsı-yeşil renk değişikliğinin saptanması ile tanı doğrulanabilir.

•NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Genellikle mantar karşıtı krem ve şampuanlar (selenyum sülfit, çinko prition, ketokonazol ve benzerleri gibi etken maddeler içeren) kullanılır. Yaygın ve tekrarlayan durumlarda ağızdan tabletler önerilir. Mantar temizlense bile cilt renginin normale dönmesi haftalar veya aylar sürebilir.

•KORUNMAK İÇİN NELERE DİKKAT EDİLMESİ GEREKİR?

Yüzeysel mantar risklerinden korunmak ve tekrarlamasını önlemek açısından dikkat edilmesi gereken noktaları Acıbadem Taksim Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Melda Koyuncu şöyle özetliyor;

•Terli giysinin üzerinizde uzun süre kalmaması. Egzersiz veya yoğun terlemeden sonra duş alınıp, kuru giysilerin giyilmesi,

•Sıcak ve nemli ortamlarda cildi mümkün olduğunca kuru tutmaya çalışmak,

•Bol ve pamuklu giysilerin tercih edilmesi,

•Çok sıcak ve uzun süreli banyolar yerine ılık duş alınması.

•Özellikle yaz aylarında veya daha önce sık nüks olmuşsa koruyucu amaçlı haftada bir veya ayda birkaç kez antifungal şampuanları gövde ve kollara sürüp 5 dakika bekletip, durulamak nüks riskini azaltabilir.

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Anahtar Kelimeler:
mantar Güneş yanığı hastalık
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