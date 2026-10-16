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Tokat'ta iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Tokat'ta iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Tokat'ta iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre, Zile-Turhal kara yolunda Ş.A. idaresindeki 06 GBF 039 plakalı otomobil, karşı şeritten gelen A.B. idaresinde ki 60 TG 044 plakalı araçla kafa kafaya çarpıştı.

Tokat ta iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı 1

TOKAT'TAKİ KAZADA 5 KİŞİ YARALANDI

Meydana gelen kazada sürücüler Ş.A. ve A.Bi ile yolcular B.A., Ş.A., M.A. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere sevk edildi.
Tokat ta iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı 2

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Tokat kaza
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