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Sıcaklık sıfırın altında 30 dereceye düştü, saçları kırağı tuttu

Ağrı Dağı'na tırmanan 5 kişilik grup, hava sıcaklığının sıfırın altında 30 dereceye düşmesi ile zor anlar yaşadı. Dağcıların saçlarını kırağı tuttu.

Sıcaklık sıfırın altında 30 dereceye düştü, saçları kırağı tuttu

Yerli ve yabancı dağcıların ilgi gösterdiği Ağrı Dağı'nda, son günlerde etkili olan yağış sonrası hava sıcaklığı da 30 dereceye kadar düştü. Bölgeye gelen dağcılar zor şartlar altında 5 bin 137 metre yüksekliğindeki zirveye ulaşmaya çalıştı.

Sıcaklık sıfırın altında 30 dereceye düştü, saçları kırağı tuttu 1

DAĞCILARIN SAÇLARI KIRAĞI TUTTU

Rehber Mehmet Daşdemir nezaretinde tırmanışa başlayan 5 kişilik dağcı grubu, soğuk hava nedeniyle zor anlar yaşadı. Dağcılar bugün zirve yaparken, saçlarının kırağı tuttuğu görüldü.

Sıcaklık sıfırın altında 30 dereceye düştü, saçları kırağı tuttu 2

Mehmet Daşdemir, "Bugün 17 Ağustos 2026, Ağrı Dağı'nın zirvesindeyiz. Hava çok kötü, her an, her şey olabilir. Hava çok aşırı kötü. Sonunda zirve yapmayı başardık" dedi.

Sıcaklık sıfırın altında 30 dereceye düştü, saçları kırağı tuttu 3

Sıcaklık sıfırın altında 30 dereceye düştü, saçları kırağı tuttu 4

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ağrı Dağı kırağı
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