Sıcaklıklar fena bastırdı ama sağanak yağış yolda! Orhan Şen hava durumu için tarih verdi: İstanbul, Ankara ve İzmir…

Meteoroloji’den gelen son tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, Batı Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BATIDA TOZ TAŞINIMI VAR

Bununla birlikte yurdun batı kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI ARTIYOR

Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının artmaya devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle güneyli, yurdun doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Sosyal medya hesabından paylaşım yaparak uyarılarını bir bir sıralayan Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, üç büyük kenti işaret etti.

Şen, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

İstanbul'da 3 gün sıcaklık 30 derece. Pazar akşamı gelecek kuvvetli yağmur 3 gün devam edecek. Hafta başı sıcaklık 20 dereceye düşecek.

Ankara 4 gün 30 derecenin üzerinde. Yağmur pazartesi öğlen gelecek. Salı 23 dereceye düşecek.

İzmir de 4 gün 30 derecenin üzerinde. Pazar 37 derece. Yağış pazar gece gelecek, 2 gün sürecek. Sıcaklık salı 26 dereceye düşecek.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Bugün Batı Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yurdun batı kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.

Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıkları artmaya devam edecek. Rüzgarın ise genellikle güneyli, yurdun doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır