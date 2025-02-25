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  4. Şiddet görüntülerini saniye saniye kaydedip sosyal medyada yayımlamıştı! ‘Yiyorsa adresini ver’ dedi, buluşmaya gittiğinde canından oldu

Şiddet görüntülerini saniye saniye kaydedip sosyal medyada yayımlamıştı! ‘Yiyorsa adresini ver’ dedi, buluşmaya gittiğinde canından oldu

25.02.2025 18:02
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Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
25.02.2025 18:02
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Adana’nın Kozan ilçesinde yaşanan cinayetin arkasından şoke eden bir olay zinciri çıktı. 23 yaşındaki Orhan Akçasu, arkadaşlarının küçük yaştaki bir çocuğu dövdüğü anları cep telefonuyla kaydedip sosyal medyada paylaştı. Görüntüleri izleyen M.A., bu olaya tepki göstererek Akçasu ile tartışmaya girdi. Sosyal medya üzerinden başlayan gerilim, iki tarafın buluşmasıyla bıçaklı kavgaya dönüştü.

Olay, 23 Şubat gece saatlerinde Şevkiye Mahallesi'nde meydana geldi. Buluşan iki grup arasında bıçaklı kavga çıktı. Kavgada Orhan Akçasu vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle hayatını kaybetti, M.A. ise kulağından yaralandı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili polis, M.A.'yı gözaltına aldı.

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KAVGANIN SEBEBİ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILAN ŞİDDET GÖRÜNTÜLERİ

Soruşturmayı yürüten polis, taraflar arasındaki kavganın Orhan Akçasu'nun, yaşı küçük bir çocuğun dövüldüğü anları cep telefonuyla kaydedip, görüntüleri sosyal medyadan paylaşması nedeniyle çıktığını belirledi.

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KÜÇÜK ÇOCUĞA TEKME VE YUMRUKLU ŞİDDET

Bir evde, küçük yaşlardaki kişi, iddiaya göre, 6-7 kişi tarafından tekme ve yumruklarla feci şekilde dövüldü. Bu sırada grupta bulunan Orhan Akçasu da bu anları cep telefonuyla kayda alıp, görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

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TARTIŞMA MESAJLA BAŞLADI, BIÇAKLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Görüntüleri izleyen M.A., Akçasu'ya, "Bir kişiyi onca kişi dövmek delikanlılığa yakışır mı?" diye mesaj attı. Orhan Akçasu'nun, "Yiyorsa adresini ver de görelim" demesi üzerine M.A.’nın buluşma yeri belirlediği ve olayın yaşandığı tespit edildi.

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ŞİDDET GÖRÜNTÜLERİ TEPKİ ÇEKTİ

Öte yandan çocuğun feci şekilde dövüldüğü görüntüler ise tepki çekti.

(DHA)

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