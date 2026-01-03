HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Şiddetli soğuklar Beyşehir Gölü kıyılarının buz tutmasına yol açtı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde kar yağışının etkisini kaybetmesi sonrasında gelen şiddetli soğuklar Beyşehir Gölü kıyılarının donarak buzlarla kaplanmasına neden oldu.Beyşehir ilçesinde iki gündür etkili olan şiddetli soğuklar, Beyşehir Gölü kıyılarının donmasına balıkçılık faaliyetlerine ise mola verilmesine yol açtı.

Şiddetli soğuklar Beyşehir Gölü kıyılarının buz tutmasına yol açtı
Cansu Akalp

Konya’nın Beyşehir ilçesinde kar yağışının etkisini kaybetmesi sonrasında gelen şiddetli soğuklar Beyşehir Gölü kıyılarının donarak buzlarla kaplanmasına neden oldu.

Beyşehir ilçesinde iki gündür etkili olan şiddetli soğuklar, Beyşehir Gölü kıyılarının donmasına balıkçılık faaliyetlerine ise mola verilmesine yol açtı. İlçede 2 gündür sıcaklıkların gecelerin eksi 11 ve 13 dereceleri görmesi sonrasında Türkiye’nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölünün kıyı kesimleri dondu. Kıyıların buz katmanı ile kaplanması sonucu balıkçılar da mesaisine ara verdi. Hem şiddetli soğuklar hem de tekneleri buz kütleleri arasında kalan avcılar, açıklara çıkıp avlanma yapamadı. Beyşehirli balıkçıların büyük bölümü faaliyetlerini sonlandırırken, havaların ısınmasını ve kıyılardaki buzların erimesini beklemeye başladı. Bazı avcıların ise kıyıdaki balıkçı teknelerinin yanına gelerek kayıklarına bakım ve temizlik yaptığı, teknelerinin buz kütlelerinden zarar görmemesi için buzları kırmaya çalıştığı görüldü. Bu arada, şiddetli soğuklar Beyşehir Gölü kıyılarında yaşayan su kuşlarını da vurdu. Buz yüzeyinde yiyecek arayışına giren ve açlık tehlikesi ile karşı karşıya kalan kuşları göl kenarına gelen vatandaşlar kıyılara attıkları ekmek parçalarıyla besledi. Bazı su kuşları da açıklardaki buz kesimlerde toplanarak bir arada bulundukları alanın buzla kaplanmaması için çaba sarf ettiği görüldü.

Beyşehirli vatandaşlar da buz tutan göl kıyılarını görmek üzere sahil kesime akın etti. Beyşehir sakinlerinden Şeref Koyuncu iki gündür ilçede etkili olan soğuk hava nedeniyle göl kıyılarının buz tuttuğunu ve balıkçıların da mesleğine ara verdiğini söyledi. Koyuncu, son yağışların kuraklıkla karşı karşıya gelen ve su seviyesi oldukça düşen Beyşehir Gölüne olumlu katkılar yapmasını beklediklerini sözlerine ekledi.

Şiddetli soğuklar Beyşehir Gölü kıyılarının buz tutmasına yol açtı 1

Şiddetli soğuklar Beyşehir Gölü kıyılarının buz tutmasına yol açtı 2

Şiddetli soğuklar Beyşehir Gölü kıyılarının buz tutmasına yol açtı 3

Şiddetli soğuklar Beyşehir Gölü kıyılarının buz tutmasına yol açtı 4

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Erzincan’da doğa dondu, Girlevik Şelalesi buz kestiErzincan’da doğa dondu, Girlevik Şelalesi buz kesti
Küçükçekmece’de 2 kişinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin silah sesleri kameraya yansıdıKüçükçekmece’de 2 kişinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin silah sesleri kameraya yansıdı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Konya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Küçükçekmece’de silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı

Küçükçekmece’de silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı

Kadıköy’de vurgun iddiasıyla gündeme gelen galeriye operasyon

Kadıköy’de vurgun iddiasıyla gündeme gelen galeriye operasyon

Bayern Münih'e önerilmişti! Alman devinden resmi Osimhen açıklaması

Bayern Münih'e önerilmişti! Alman devinden resmi Osimhen açıklaması

Uzak Şehir yeni bölüm ne zaman? Fragman bekleniyor

Uzak Şehir yeni bölüm ne zaman? Fragman bekleniyor

Para transferlerinde "yeni dönem" ertelendi

Para transferlerinde "yeni dönem" ertelendi

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.