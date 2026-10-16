Şiddetli yağışın vurduğu İstanbul'da ilginç görüntü! Bir sürücü trafikte balığa yol verdi

İstanbul'da 13 Ekim gecesi başlayan şiddetli yağışlar 14 Ekim'de etkisini artırmış ve megakentte felaket yaşanmıştı. İstanbul'un tamamında etkili olan kuvvetli yağışlar sonrası evler sular altında kaldı, araçlar ise sel sularında sürüklendi.

Öte yandan İstanbul'da ilginç görüntüler de ortaya çıktı. Bu görüntülerden biri de Göktürk'ten geldi.

ARAÇ SÜRÜCÜSÜ TRAFİKTE BALIĞA YOL VERDİ

Şiddetli yağışın etkili olduğu Göktürk'te yolu su bastı. Su dolu yolda ise bir balık görüntülendi. Akan suda ilerlemeye çalışan balığı gören bir araç sürücüsü, balığı ezmemek için aracın direksiyonunu kırarak balığa yol verdi.

"YÜZÜYOR MU BALIK NE YAPIYOR?"

Görüntüleri kayıt altına alan vatandaşlardan birinin "Yüzüyor mu balık ne yapıyor?" dediği, yanındaki kişinin de "Yüzüyor" diyerek cevap verdiği duyuldu.

İSTANBUL ALARM DEVAM EDİYOR! TURUNCU KODLU UYARI

Öte yandan İstanbul'da alarm durumu devam ediyor. Yağışların bugün ve yarın da etkili olacağı aktarıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yarın İstanbul için turuncu kodlu uyarı verildi.