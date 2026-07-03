Sıfır Atık bilinci özel sporcularla bocce sahasına taşındı

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Muğla Valiliği, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Sıfır Atık Vakfı iş birliğinde düzenlenen Özel Sporcular Bocce Müsabakaları, Muğla’nın Marmaris ilçesinde İçmeler KYK Yurdu’nda düzenlenen açılış programıyla başladı.

Sıfır Atık Hareketi’nin kurucusu ve Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde sürdürülen Sıfır Atık Hareketi, çevresel sürdürülebilirlik anlayışını toplumun her kesimine ulaştırmaya devam ediyor. Bu vizyon doğrultusunda Sıfır Atık Vakfı’nın paydaşları arasında yer aldığı Özel Sporcular Bocce Müsabakaları, sporun birleştirici ve kapsayıcı gücünü sürdürülebilir yaşam bilinciyle buluştur

Türkiye’nin farklı illerinden gelen özel sporcularla birlikte yaklaşık 400 kişinin yer aldığı açılış programına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Adil Çalışkan, Muğla Vali Yardımcısı Halil Serdar Cevheroğlu, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaş, Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, ve çok sayıda davetli de katıldı.

Programda konuşan protokol üyeleri, özel sporcuların başarılarının toplum için ilham kaynağı olduğunu vurgulayarak sporun kapsayıcılığına dikkat çekti. Konuşmalarda, çevre bilincinin ve sürdürülebilir yaşam kültürünün spor organizasyonları aracılığıyla daha geniş kitlelere ulaştırılmasının önemine de işaret edildi.

“SİZLER TÜRKİYE’NİN EN DEĞERLİ HAZİNELERİSİNİZ”

Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, özel sporcular ve aileleriyle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, “Bugün burada sizlerle beraber olmaktan dolayı çok mutluyum. Siz değerli çocuklarımızın aileleriyle tanışmaktan, sizlerle beraber bu atmosferi paylaşmaktan dolayı onur duyuyorum. Sizler ailelerinizle beraber Türkiye’nin en değerli hazinelerisiniz.” dedi.

Ağırbaş, Sıfır Atık Vakfı’nın tüm toplumun vakfı olduğunu vurgulayarak, “Ben Sıfır Atık Vakfı’nın kurucusu ve Onursal Başkanı Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin selamlarını sizlere iletmek istiyorum. Sıfır Atık Vakfı, Türkiye’de 86 milyon vatandaşımızın vakfı, dünyada 8 milyar insanın vakfıdır. Siz değerli özel sporcularımız ve ailelerinizle birlikte Türkiye’de ve dünyada birçok ilki başarmak, ortak projelerde buluşmak istiyoruz. Bu gibi kampların sayısının artmasını ve farklı projelerde sizlerle yeniden bir araya gelmeyi diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Sporcuların ailelerine teşekkür eden Ağırbaş, “Sizler gerçekten kutsal bir iş yapıyorsunuz. Bu kıymetli sporcuları yetiştirerek Türkiye’ye ve dünyaya en değerli hazineleri armağan ediyorsunuz. Allah hepinizden razı olsun. Bir kardeşiniz, bir evladınız olarak her zaman yanınızdayım. Sıfır Atık Vakfı’nın yeri İstanbul’da; İstanbul’a geldiğiniz zaman uğrayacağınız, çayınızı kahvenizi içeceğiniz, yemek yiyeceğiniz bir adresiniz var. Bu yarışmalarda kaybeden yok, hepiniz kazanıyorsunuz.” diye konuştu.

“ENGELSİZ YARINLAR İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUZ”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Adil Çalışkan, engelli bireylerin toplumsal yaşama tam ve etkin katılımını destekleyen çalışmaların önemine dikkat çekerek, “Engelli bireylerin toplumsal yaşama tam ve etkin katılımını destekleyen her adım, kapsayıcı bir toplum inşa etme hedefinin önemli bir parçasıdır. Bocce müsabakaları yaşlı ve engelli bireylerimizin fiziksel, sosyal ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlamakta; sosyal etkileşimlerini, iletişim becerilerini ve topluma aidiyet duygularını güçlendirmektedir.” dedi.

Çalışkan, Bakanlığın engelli bireylere yönelik hizmetlerini geliştirmeyi sürdürdüğünü belirterek, “Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak yürüttüğümüz tüm hizmetlerde nihai hedefimiz, tüm vatandaşlarımızın toplumsal yaşamda potansiyellerini gerçekleştirebilmeleri ve bağımsız bir yaşam sürdürebilmeleridir. Hep birlikte engelsiz yarınlara ulaşmak için çalışmaya devam ediyoruz. Bugün de kurumlarımız arasındaki iş birliğini güçlendirerek engelli kardeşlerimizin sportif faaliyetlerle sosyal hayata katılımını desteklemeyi sürdürüyoruz.” ifadelerini kullandı.

“ÖNEMLİ OLAN ÇOCUKLARIMIZIN VE AİLELERİNİN MUTLULUĞU”

Muğla Vali Yardımcısı Halil Serdar Cevheroğlu, özel sporcuları Marmaris’te ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Bir devleti devlet yapan, milletinin her ferdini; kadınını, çocuğunu, engellisini ve yaşlısını ne kadar mutlu ettiğidir. Okullar biter bitmez çocuklarımızı 81 ilimizden burada misafir ediyoruz. Önemli olan bu çocukların ve ailelerinin mutluluğudur” dedi. Cevheroğlu, konuşmasının sonunda Sıfır Atık Vakfı ile iş birliğine de değinerek, “Muğla’nın korunması için desteğinizin artarak devamını bekliyoruz. Bu çocuklar daha güzel bir doğada sizlerin sayesinde yaşayacak. Destek veren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımıza ve Gençlik ve Spor Bakanlığımıza teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

“ÖZEL SPORCULARIMIZIN ENERJİSİ BİZİM GÜCÜMÜZ OLDU”

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaş ise, “Yeryüzünün cenneti Muğla’mıza hepiniz hoş geldiniz. Böylesi özel bir tesiste ilk defa kapılarımızı özel sporcularımıza açtık. Onlara ev sahipliği yapmanın gururunu yaşıyoruz” dedi. Açıkbaş, organizasyonun önemine vurgu yaparak, “Gençliğin enerjisi Muğla’nın gücü dedik. Bu vesileyle özel sporcularımızın enerjisi bizim gücümüz oldu. Üç gün sürecek müsabakaların sakatlıksız, kazasız belasız geçmesini diliyor, herkesin kazandığı bir organizasyon olmasını temenni ediyorum.” diye konuştu.

“BUGÜN TARİHİ BAŞARILAR KAZANIYORUZ”

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, özel sporcuların elde ettiği başarıların verilen destek sayesinde mümkün olduğunu belirterek, “Yıllar önce bu çocuklar evlere kapatılan, ‘bunlardan bir şey olmaz’ denilen çocuklardı. Ama bugün tarihi başarılar kazanıyoruz. Yeter ki imkân verin. İmkân verilirse biz de varız bu dünyada diyoruz” ifadelerini kullandı.

Aydın, Sıfır Atık Vakfı ile iş birliğine ilişkin de, “Sıfır Atık Vakfı Başkanımız bugün çocuklarımızı yalnız bırakmadı, buraya kadar geldi. Bundan sonra iş birliği yapacağız. Özel sporcular olarak tek kullanımlık plastik şişe ve poşet kullanmayacağız. Çevreyi kirletmeyecek, çevreye zarar vermeyeceğiz. Bu konuda söz veriyoruz.” dedi.

Açılış programında protokol konuşmalarının ardından plaket ve hediye takdimi gerçekleştirildi. Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi tarafından hazırlanan müzik ve gösteri etkinlikleri ise programa renk kattı.

İçmeler KYK Yurdu’ndaki sıfır atık sergi alanını gezen Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, açılışın ardından ise sporcularla bocce oyununa eşlik de etti.