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Sıfır Atık Vakfı Başkanı Ağırbaş "COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Vizyon Belgesi"ni paylaştı

Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, Londra İklim Eylemi Haftası'nın açılış etkinliğinde, COP31 sürecinin öncelikli eylem alanlarını ortaya koyan "COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Vizyon Belgesi"ni ilk kez kamuoyuyla paylaştı.

Sıfır Atık Vakfı Başkanı Ağırbaş "COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Vizyon Belgesi"ni paylaştı

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Sıfır Atık Vakfının ana partner olarak yer aldığı Londra İklim Eylemi Haftası kapsamında gerçekleştirilen "Eyleme Geçme Zamanı: Küresel İklim Eylem Gündeminin Hayata Geçirilmesi" başlıklı açılış ana etkinliğinde, Samed Ağırbaş açılış konuşmasını yaptı.

Sıfır Atık yaklaşımının, iklim mücadelesindeki rolüne dikkati çeken Ağırbaş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum'un liderliğindeki COP31 sürecinde temel yaklaşımlardan olacak "COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Vizyon Belgesi"ni ilk kez uluslararası kamuoyuyla paylaşarak gelecek dönemin öncelikli iklim eylem alanlarını açıkladı.

Ağırbaş, iklim krizine karşı mücadelenin, çocukların geleceğini koruyan, gıda ve su güvenliğini güçlendiren, toplulukların dayanıklılığını artıran ve herkes için daha adil fırsatlar oluşturan bir anlayışla yürütülmesi gerektiğini belirtti.
Sıfır Atık Vakfı Başkanı Ağırbaş "COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Vizyon Belgesi"ni paylaştı 1
İklim eyleminin insanların yaşadığı alanlara ulaşması ve onların katılımıyla şekillenmesi gerektiğini ifade eden Ağırbaş, özellikle iklim etkilerine en fazla maruz kalan toplulukların güçlendirilmesinin önemine dikkati çekti.

Samed Ağırbaş, COP31'in hedeflerden uygulamaya geçiş sürecinde önemli bir dönüm noktası olacağını belirterek Antalya'da düzenlenecek konferansın yalnızca bir diplomasi platformu değil, iklim taahhütlerinin sahada somut sonuçlara dönüştürüldüğü bir uygulama zemini olması gerektiğini vurguladı.

Konuşmasında Türkiye'nin sıfır atık alanındaki öncü rolüne değinen Ağırbaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çevre ve sürdürülebilirlik vizyonunun, Sıfır Atık hareketinin küresel ölçekte güçlenmesinde önemli bir rol oynadığını ifade etti.

"Sıfır Atık" yaklaşımının Emine Erdoğan'ın liderliğinde ulusal bir girişimden uluslararası bir harekete dönüştüğünü belirten Ağırbaş, bu vizyonun kaynakların verimli kullanımı, döngüsel ekonomi, israfın önlenmesi ve gelecek nesillerin korunması açısından küresel bir model oluşturduğunu aktardı.

Samed Ağırbaş, sıfır atığın yalnızca atık yönetimiyle sınırlı olmadığını, toplumların kaynaklarla kurduğu ilişkiyi yeniden ele alan, sorumlu üretim ve tüketim anlayışını merkeze alan kapsamlı bir yaklaşım olduğunu anlattı.

Türkiye'nin medeniyet birikimine değinen Ağırbaş, "UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Çatalhöyük, ortak yaşam, kaynakların verimli kullanımı ve dayanışma anlayışının erken örneklerinden biri. Sürdürülebilirlik yaklaşımı insanlık tarihinin derinliklerinde yer alan bir değer." ifadelerini kullandı.

Sıfır Atık Vakfı Başkanı Ağırbaş "COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Vizyon Belgesi"ni paylaştı 2

Ağırbaş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum'un liderliğindeki COP31 sürecinde, Sıfır Atık yaklaşımının küresel iklim gündeminin önemli başlıklarından biri olacağını belirterek, "İklim Eylemi için Sıfır Atık İstanbul Platformu"nun oluşturulduğunu hatırlattı.

Sıfır Atık çözümlerinin, emisyonların azaltılması, kaynak verimliliğinin artırılması, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi ve dayanıklı şehirlerin oluşturulmasına katkı sağlayacağını kaydeden Ağırbaş, platform aracılığıyla küresel ölçekte iş birliklerinin güçlendirilmesinin amaçlandığını söyledi.

Samed Ağırbaş, COP31'in tasarımından operasyonel süreçlerine kadar ilk tam anlamıyla "Sıfır Atık COP'u" olması için çalışacağını belirterek konferansın küresel ölçekte savunulan sürdürülebilirlik ilkelerinin uygulandığı bir örnek oluşturması gerektiğini kaydetti.

İklim krizine karşı başarının yalnızca alınan kararlarla değil, çocukların daha güvenli bir geleceğe sahip olması, toplumların daha dirençli hale gelmesi, şehirlerin daha temiz ve sağlıklı olması ve iklim çözümlerinin insanların günlük yaşamlarında hissedilmesiyle ölçüleceğini vurgulayan Ağırbaş, tüm paydaşları ortak hareket etmeye davet etti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Sıfır atık
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