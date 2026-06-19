Sıfır Atık Vakfınca "Mahallede Dönüşüm: Muhtarlarla Sıfır Atık ve Yerel Dönüşüm Programı" başlatıldı

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Sıfır Atık Hareketi'nin kurucusu, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın öncülüğünde dünyaya yayılan sıfır atık vizyonu, yerel ölçekte yeni bir dönüşüm modeliyle güçleniyor.

"Ortak Akıl, Ortak Sorumluluk, Ortak Gelecek" anlayışıyla hazırlanan "Mahallede Dönüşüm: Muhtarlarla Sıfır Atık ve Yerel Dönüşüm Programı"nın ilk buluşması İstanbul'un tarihi semtlerinden Kadırga'da gerçekleştirildi.

Toplantıda, sıfır atık kültürünün mahalle ölçeğinde yaygınlaştırılması, vatandaş katılımının artırılması ve yerel ihtiyaçlara uygun çevre çözümlerinin geliştirilmesine yönelik yol haritası ele alındı.

Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, toplantıdaki konuşmasında, Sıfır Atık Hareketi'nin yalnızca bir çevre çalışması değil, toplumun tüm kesimlerini içine alan güçlü bir vatandaş hareketi olduğunu ifade etti.

Dünyanın farklı bölgelerinde milyonlarca insanın temel ihtiyaçlara erişimde zorluk yaşadığına dikkati çeken Ağırbaş, iklim değişikliğiyle mücadele kadar açlık, yoksulluk ve insani krizlerin de küresel gündemin merkezinde yer alması gerektiğinin altını çizdi.

Ağırbaş, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın vizyonu ve himayelerinde, bu konuda dünyaya güçlü bir mesaj verdiğini belirterek, "Dünyanın gerçeklerini konuşmak ve vatandaşın hayatına dokunan çözümler üretmek zorundayız." ifadesini kullandı.

"BELEDİYELERİMİZ, VATANDAŞLARIMIZ VE ÖZELLİKLE MUHTARLARIMIZLA GÜÇLÜ BİR İŞBİRLİĞİ KURMAMIZ GEREKİYOR"

Sıfır atık çalışmalarının yalnızca atık yönetimi değil, kaynakların korunması, ekonomik katkı sağlanması ve toplumun yaşam kalitesinin artırılması açısından da önemli bir dönüşüm modeli olduğunu aktaran Ağırbaş, bu süreçte muhtarlarla birlikte sahada daha güçlü ve kalıcı modeller oluşturacaklarını belirtti.

Ağırbaş, konuşmasında şunları kaydetti:

"Sıfır Atık Hareketi'ni toplumun her kesimine ulaştırmak, köylerimizden mahallelerimize kadar herkesin bu dönüşümün bir parçası olmasını sağlamak istiyoruz. Bu hareketin en önemli paydaşlarından biri de muhtarlarımızdır. Çünkü muhtarlarımız, vatandaşla en doğrudan bağı olan, mahallesini en iyi tanıyan ve yerel dönüşümü harekete geçirebilecek güçlü temsilcilerdir."

Muhtarların sahadaki deneyimlerinin programın temel unsurlarından biri olacağına, yerel bilgi ve katılımın önemine işaret eden Ağırbaş, "Bu dönüşümü ancak birlikte başarabiliriz. Belediyelerimiz, vatandaşlarımız ve özellikle muhtarlarımızla güçlü bir işbirliği kurmamız gerekiyor. Çünkü mahallenin nabzını tutan, vatandaşın güvenini kazanan kişiler muhtarlarımızdır. Onların liderliğiyle çok daha güçlü bir çevre hareketi oluşturabiliriz." ifadelerini kullandı.

"İSTANBUL'DA 960, TÜRKİYE'DE 50 BİNİN ÜZERİNDE MUHTARLA ORTAK ÇALIŞMA MODELİ HEDEFLİYORUZ"

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Muhtarlar Daire Başkanı Suna Üstüner de Sıfır Atık Hareketi'nin temelinde geçmişin birikimini geleceğin vizyonuyla buluşturma, toplumun her kesimine ulaşarak çevre bilincini günlük hayatın bir parçası haline getirme anlayışının olduğunu kaydetti.

Sıfır Atık Vakfının Emine Erdoğan'ın himayelerinde dünyaya örnek olan, sürdürülebilirlik alanında vizyoner çalışmalar yürüten bir yapı olarak çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Üstüner, "Bu büyük hedefin sahada güçlü karşılık bulması için vatandaşla en yakın temas noktasında bulunan muhtarlarımızın desteği büyük önem taşıyor. İstanbul'daki 960 muhtarımız ve Türkiye genelindeki 50 binin üzerindeki muhtarımızla evlere, okullara, iş yerlerine ve mahallelerimize dokunan, sıfır atık kültürünü yaygınlaştıran ortak bir çalışma modeli oluşturmayı hedefliyoruz." açıklamasında bulundu.

Programa, Tüm İstanbul Muhtarlar Federasyonu Başkanı Selami Aykut, Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Kadir Delibalta ve Fatih Muhtarlar Derneği Başkanı Murat Hakverdi ile İstanbul'un bazı mahallelerinden muhtarlar, yerel paydaşlar ve mahalle temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır