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Sıfır noktasında büyük hareketlilik! Bir yangında komşuda: Alevler Türkiye'ye ulaştı

Türkiye dört bir yanda yangınlarla mücadele ediyor. 4 ildeki 5 yangın söndürüldü ancak Bursa ve Karabük'ten beklenen iyi haber daha gelmedi. Öte yandan dün Bulgaristan'da başlayan yangın ise bugün Türkiye'ye ulaştı. Sınırın sıfır noktasında önlemler alındı. Bulgar ekiplerin müdahaleleri devam ediyor.

Sıfır noktasında büyük hareketlilik! Bir yangında komşuda: Alevler Türkiye'ye ulaştı

Bulgaristan’ın Lesovo kenti yakınlarında çıkan orman yangınında alevler Türkiye sınırına ulaştı. Orman İşletme Müdürlüğü, Edirne ve Lalapaşa belediyeleri itfaiye ekipleri, alevlerin sıçrama ihtimaline karşın sınırın sıfır noktasında önlem aldı.

Sıfır noktasında büyük hareketlilik! Bir yangında komşuda: Alevler Türkiye ye ulaştı 1

EDİRNE'DE GÖRÜŞ MESAFESİNİ DÜŞÜRDÜ

Bulgaristan'da Hamzabeyli Sınır Kapısı'nın karşısında bulunan Lesova Sınır Kapısı yakınlarında dün öğle saatlerinde orman yangını çıktı. Bulgaristan ekipleri alevlere müdahale ederken, rüzgarın da etkisiyle yaklaşık 50 kilometre mesafedeki Edirne kent merkezine ulaşan duman nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Sıfır noktasında büyük hareketlilik! Bir yangında komşuda: Alevler Türkiye ye ulaştı 2

Vatandaşlar dumandan tedirgin olunca Edirne Belediyesi yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "İlimiz sınırları içerisinde herhangi bir yangın bulunmamakta olup, Bulgaristan tarafında devam eden yangına müdahale eden ekiplere destek olmak üzere, Edirne Belediyesi tarafından bir itfaiye arazözü bölgeye sevk edilmiştir" denildi.

Sıfır noktasında büyük hareketlilik! Bir yangında komşuda: Alevler Türkiye ye ulaştı 3

ALEVLER TEL ÖRGÜLERE KADAR ULAŞTI

Bulgaristan tarafında müdahalenin sürdüğü yangında alevler bu sabah saatlerinde Edirne’nin Lalapaşa ilçesine bağlı Uzunbayır köyü karşısında sınırın sıfır noktasındaki tel örgülere kadar ulaştı. Bulgaristan’dan ekipler alevleri kontrol altına almak için müdahaleyi sürdürüyor.

Sıfır noktasında büyük hareketlilik! Bir yangında komşuda: Alevler Türkiye ye ulaştı 4

SIFIR NOKTASINDA ÖNLEM ALINDI

Orman İşletme Müdürlüğü, Edirne ve Lalapaşa Belediyesi itfaiye ekipleri de alevlerin olası sıçramasına karşı sınırın sıfır noktasında önlem aldı.

Sıfır noktasında büyük hareketlilik! Bir yangında komşuda: Alevler Türkiye ye ulaştı 5

Sıfır noktasında büyük hareketlilik! Bir yangında komşuda: Alevler Türkiye ye ulaştı 6

Sıfır noktasında büyük hareketlilik! Bir yangında komşuda: Alevler Türkiye ye ulaştı 7

Sıfır noktasında büyük hareketlilik! Bir yangında komşuda: Alevler Türkiye ye ulaştı 8

Sıfır noktasında büyük hareketlilik! Bir yangında komşuda: Alevler Türkiye ye ulaştı 9

Sıfır noktasında büyük hareketlilik! Bir yangında komşuda: Alevler Türkiye ye ulaştı 10

Sıfır noktasında büyük hareketlilik! Bir yangında komşuda: Alevler Türkiye ye ulaştı 11

Sıfır noktasında büyük hareketlilik! Bir yangında komşuda: Alevler Türkiye ye ulaştı 12
Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın Bulgaristan
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