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Sigortasız ve plakasız motosikletin ehliyetsiz ve kasksız sürücüsüne 54 bin lira ceza

Aksaray’da polis ekipleri motosiklet denetimlerine devam ederken, durdurulan plakasız ve sigortasız motosikletin kasksız ve ehliyetsiz sürücüsüne 54 bin lira ceza kesildi.

Sigortasız ve plakasız motosikletin ehliyetsiz ve kasksız sürücüsüne 54 bin lira ceza

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte trafikte sayıları hızla çoğalan motosikletlere karşı Aksaray Emniyetinin denetimleri sürüyor. Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ile Asayiş Şubesi ekipleri yaşanan motosiklet kazalarının önüne geçilmesi, halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla motosikletlere yönelik yoğun bir şekilde çalışıyor. Yapılan denetim ve uygulamaların yanı sıra devriye faaliyetlerinde bile motosikletleri durdurup denetleyen trafik ve asayiş ekipleri, sürücüsünü kasksız gördüğü bir motosikleti durdurdu. Sorgulamadan geçirdiği sürücü ve motosikletin birçok eksiğinin bulunduğunu tespit eden ekipler, plakasız ve sigortasız motosikletin kasksız ve ehliyetsiz sürücüsüne 54 bin lira ceza yazdı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, motosiklet denetimlerinin aralıksız ve hız kesmeden devam edeceği belirtildi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Aksaray
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