HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık

Siirt, bilimsel etkinliğe ev sahipliği yaptı!

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 18 Nisan tarihinde üroloji alanında önemli bir bilimsel toplantıya ev sahipliği yaptı. “Vakalar Eşliğinde Üroteknolojik Gelişmeler” başlıklı etkinlikte, alandaki son teknolojiler hem teorik sunumlarla hem de canlı cerrahi uygulamalarla ele alındı. Konferansın ardından katılımcılar ameliyathaneye geçerek yenilikçi cerrahi teknikleri yerinde gözlemleme fırsatı buldu.

Siirt, bilimsel etkinliğe ev sahipliği yaptı!

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 18 Nisan'da üroloji alanında önemli bir bilimsel etkinliğe ev sahipliği yaptı. 'Vakalar Eşliğinde Üroteknolojik Gelişmeler' başlıklı toplantıda, hem teorik bilgiler hem de canlı cerrahi uygulamalarla güncel teknolojiler değerlendirildi.

AW436188_01

Toplantı konferans sonrası ameliyathaneye taşındı. Doç. Dr. Serdar Yalçın, HoLEP (Holmium Lazer Enükleasyon Prostatektomi) ameliyatını canlı olarak gerçekleştirerek, iyi huylu prostat büyümesine yönelik modern cerrahi teknikleri uygulamalı olarak aktardı.

AW436188_03

Ardından, Koç Üniversitesi'nden Doç. Dr. Murat Can Kiremit, aspiratörlü erişim kılıfı kullanarak RIRS (Retrograd İntrarenal Cerrahi) yöntemiyle böbrek taşı operasyonunu başarıyla tamamladı. Her iki ameliyat sırasında katılımcı uzmanlarla güncel kılavuzlar, pratik ipuçları ve teknolojik yenilikler üzerine etkileşimli değerlendirmeler yapıldı.

AW436188_02

Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen akademisyenler ve genç üroloji uzmanlarının katıldığı etkinlik, teorik bilgi ile pratiği birleştirerek katılımcılara yüksek verim sağladı. Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, bu tür organizasyonlarla yalnızca bölgesel sağlık hizmetlerine değil, ulusal düzeyde bilimsel gelişime de katkı sağlamayı hedefliyor.

(İHA)

Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Her 3 ölümden 1’i kalpten!Her 3 ölümden 1’i kalpten!
Sağlık tesisleri incelemesi...Sağlık tesisleri incelemesi...

Anahtar Kelimeler:
böbrek taşı prostat Siirt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Biri oyuncu biri fenomen... Tartışma cinayetle bitti!

Biri oyuncu biri fenomen... Tartışma cinayetle bitti!

35 bin kişi arasında 78.oldu yine de atanamadı…

35 bin kişi arasında 78.oldu yine de atanamadı…

Beşiktaş'ta kafede korkunç saldırı: Eşinin gözü önünde ensesine ateş edip kaçtı!

Beşiktaş'ta kafede korkunç saldırı: Eşinin gözü önünde ensesine ateş edip kaçtı!

Murat Abbas'ın tahliyesi için olay 'Ekrem İmamoğlu' iddiası

Murat Abbas'ın tahliyesi için olay 'Ekrem İmamoğlu' iddiası

Esenyurt'taki tekel bayi cinayetinde 50 milyon TL iddiası! "Oğlumun kanını mı satacağım size?"

Esenyurt'taki tekel bayi cinayetinde 50 milyon TL iddiası! "Oğlumun kanını mı satacağım size?"

Şemsiyenizi hazırlayın, hava aniden değişecek!

Şemsiyenizi hazırlayın, hava aniden değişecek!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.