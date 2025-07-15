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Siirt’te 15 Temmuz şehitleri dualarla anıldı

Siirt’te 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Siirt’te 15 Temmuz şehitleri dualarla anıldı

Program, Garnizon Şehitliği’nde gerçekleştirilen anma töreni ile başladı. 15 Temmuz şehitleri başta olmak üzere tüm şehitler için Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıldı, dualar edildi. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yaptığı konuşmada, hain darbe girişimine karşı direnen milletin cesaretini ve kararlılığını vurguladı. Vali Kızılkaya, 15 Temmuz gecesinin karanlığa karşı aydınlığın, ihanete karşı sadakatin zaferi olarak tarihe geçtiğini belirtti.
"15 Temmuz’u unutmadık, unutturmayacağız" diyen Vali Kızılkaya, "Milletimizin bağımsızlığına, vatanımızın bütünlüğüne ve demokrasimize yönelen hain saldırıya karşı canını ortaya koyan aziz şehitlerimiz ve gazilerimiz, 15 Temmuz direnişinin simgesi olmuştur. O gece gösterilen eşsiz cesaret, milletimizin kararlılığını tüm dünyaya ilan etmiştir" dedi.

Vali Kızılkaya, 251 şehidin dökülen kanıyla Anadolu’nun ilelebet Türk yurdu olduğunu bir kez daha hatırlattığını ifade ederek, "Bu millet asla diz çökmeyecek, birliğinden, iradesinden ve istikbalinden vazgeçmeyecektir" dedi. "Bu topraklarda özgürce yaşıyorsak, bunu o gece canını hiçe sayan kahramanlarımıza borçluyuz" diyen Kızılkaya, "Sizler, milletin gönlünde ebediyen yaşayacaksınız. Ruhlarınız şâd, makamınız ali olsun" ifadelerinde bulundu.

Anma programı, Fethi Serin Camii’nde şehitlerin ruhuna okunan Mevlid-i Şerif ile devam etti. Vatandaşlar ve protokol üyeleri, 15 Temmuz’da hayatını kaybeden şehitler ve tüm şehitler için ellerini semaya açarak dua etti.

(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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