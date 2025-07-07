HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Siirt'te "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi

Siirt'te Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya başkanlığında, "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" yapıldı.

Siirt'te "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali ve Belediye Başkan Vekili Kızılkaya, Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, haziran ayında gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kızılkaya, asayiş, terörle mücadele, uyuşturucu ve siber suçlarla ilgili önemli çalışmalar yürütüldüğünü belirtti.

Halkın huzur ve güvenliğinin temini için tüm birimlerin büyük bir gayretle çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Kızılkaya, haziran ayında il genelinde 472 asayiş olayının meydana geldiğini, bu olaylarla ilgili 517 kişi hakkında adli işlem başlatıldığını kaydetti.

Kızılkaya, "Kişilere karşı işlenen 10 önemli suç türünde yüzde 98, mal varlığına karşı işlenen 9 önemli suç türünde ise yüzde 87 aydınlatma başarısı elde edildi. Özellikle jandarma sorumluluk bölgesinde gasp, kapkaç, motosiklet ve oto hırsızlığı gibi olaylar hiç yaşanmadı. Geçen yılın aynı dönemine göre asayiş olaylarında yüzde 17’lik azalma yaşandı." dedi.

Kızılkaya, şunları kaydetti:

"Haklarında 5 yıla kadar hapis cezası bulunan 36 kişi, 5-10 yıl arası cezası bulunan 4 kişi ve ifadesine başvurulmak üzere aranan 83 kişi olmak üzere toplam 123 aranan şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edildi. Terörle mücadele kapsamında il genelinde 21 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda PKK/KCK, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleriyle bağlantılı 26 kişi ile sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptığı tespit edilen 1 kişi yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı. Ayrıca, terörle mücadele faaliyetleri kapsamında 42 hanede 103 kişiye bilgilendirme yapıldı. İl giriş ve çıkış noktalarında 9 bin 670 şahıs ile 2 bin 157 araç sorgulandı. 58 uyuşturucu operasyonunda 75 şüpheli kişi yakalandı. Operasyonlarda toplam 6 kilo 476 gram toz ve kubar esrar, 15 kilo 250 gram skunk, 4 gram eroin, 57 gram sentetik hap ve 1102 kök kenevir ele geçirildi. Ayrıca 124 metruk bina kontrol edildi. Vatandaşların uyuşturucuyla mücadelede daha etkin rol alabilmeleri için İçişleri Bakanlığı’nın UYUMA uygulamasını kullanmaları tavsiye edildi."

Kaçakçılıkla mücadele kapsamında il genelinde 15 operasyon düzenlendiğini ve 17 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını belirten Kızılkaya, çalışmalarla yaklaşık 2 milyon 114 bin lira vergi kaybının önüne geçildiğini aktardı.

Kızılkaya, siber suçlarla mücadele kapsamında 108 olayın meydana geldiğini, terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 58 kişi hakkında adli işlem başlatıldığını, 571 yasa dışı bahis ve müstehcen içerikli internet sitesinin erişime kapatıldığı bilgisini vererek, vatandaşların dijital dünyadaki risklere karşı farkındalığını artırmak amacıyla 708 kişiye siber güvenlik eğitimi verildiğini söyledi.

Düzensiz göçle mücadele kapsamında yapılan denetimlerde yol izin belgesi olmadan seyahat eden 3 düzensiz göçmenin yakalanarak İl Göç İdaresine teslim edildiğini kaydeden Kızılkaya, şu ifadeleri kullandı:

"İlimizde bulunan mobil göç noktasında 2 bin 158 kişinin kimlik kontrolü yapıldı. Bu kişilerin 301'inin yabancı uyruklu olduğu belirtildi. İl genelinde 27 bin 917 araç denetlendi. Denetimler sonucunda 28 sürücü belgesi geri alınırken, 188 araç trafikten men edildi. 2 bin 65 araç plakasına idari para cezası uygulandı. 123 trafik kazası meydana geldi. Bu kazaların 72'si yaralanmalı, 51'i ise maddi hasarlı olarak kayıtlara geçti. Motosiklet kazalarının önüne geçmek amacıyla 3 bin 437 motosiklet sürücüsü denetlendi, 32 motosiklet trafikten men edildi. Ayrıca 1783 kişiye trafik güvenliği eğitimi verildi."

Vali Kızılkaya, Siirt’in huzur ve güvenliği için büyük özveriyle çalışan güvenlik güçlerine, adli makam temsilcilerine ve kamu kurumlarına teşekkür ederek, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda Siirt’in güvenliği, birliği ve bütünlüğü için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Toplantıya, İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Özmen ile ilgili birimler katıldı. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Güney Kore’de ikiz pandaların doğum günü kutlandıGüney Kore’de ikiz pandaların doğum günü kutlandı
Çaldıkları otomobil uçuruma yuvarlandı, 2 şüpheli tutuklandıÇaldıkları otomobil uçuruma yuvarlandı, 2 şüpheli tutuklandı

Anahtar Kelimeler:
Siirt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Tarlasında çalışan çiftçiye saldırmıştı! Aslanın kaçış görüntüleri ortaya çıktı

Tarlasında çalışan çiftçiye saldırmıştı! Aslanın kaçış görüntüleri ortaya çıktı

Putin o bakanı sabah görevden almıştı! Ölü bulundu...

Putin o bakanı sabah görevden almıştı! Ölü bulundu...

Aslan saldırısına uğrayan çiftçi o anları anlattı!

Aslan saldırısına uğrayan çiftçi o anları anlattı!

Ayşe Barım davasında flaş karar: 6 ünlü isim hakkında zorla getirme kararı!

Ayşe Barım davasında flaş karar: 6 ünlü isim hakkında zorla getirme kararı!

Bakan Şimşek imzaladı! Tüm zamlar kesinleşti

Bakan Şimşek imzaladı! Tüm zamlar kesinleşti

Altaylı'dan yeni kulis bilgisi! '4 belediyeye operasyon yolda!'

Altaylı'dan yeni kulis bilgisi! '4 belediyeye operasyon yolda!'

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.