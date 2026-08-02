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Siirt'te çifte acı! Oğlunu kurtarmaya çalışıyordu: Baba da hayatını kaybetti

Siirt'teki Botan Köprüsü'nde dün akşam saatlerinde Botan Çayı'na düşen çocuğunu kurtarmak için çaya atlayan babadan kahreden haber geldi. Akıntıya kapılan küçük çocuk ve babadan gelen acı haberler yürekleri dağladı.

Siirt'te çifte acı! Oğlunu kurtarmaya çalışıyordu: Baba da hayatını kaybetti

Siirt'te çaya düşerek yaşamını yitiren 12 yaşındaki oğlunu kurtarmak isterken akıntıya kapılan babanın da cansız bedenine ulaşıldı. AA'da yer alan habere göre dün akşam saatlerinde Siirt-Eruh kara yolu Botan Köprüsü mevkisinde dengesini kaybederek Botan Çayı'na düşen 12 yaşındaki oğlu F.S'yi kurtarmak için suya atlayan baba Ö.S'nin (48) bulunması için sabah saatlerinde yeniden arama çalışması başlatıldı.

Siirt te çifte acı! Oğlunu kurtarmaya çalışıyordu: Baba da hayatını kaybetti 1

BABA DA HAYATINI KAYBETTİ

Ekipler, çalışmada Ö.S'nin de cansız bedenini buldu. Cenaze, otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Siirt te çifte acı! Oğlunu kurtarmaya çalışıyordu: Baba da hayatını kaybetti 2

NE OLMUŞTU?

Botan Köprüsü mevkisinde, dün akşam saatlerinde F.S. dengesini kaybederek Botan Çayı'na düşmüş, durumu fark eden Ö.S, oğlunu kurtarmak için atladığı suda akıntıya kapılmıştı.

Siirt te çifte acı! Oğlunu kurtarmaya çalışıyordu: Baba da hayatını kaybetti 3

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık, AFAD, UMKE, jandarma ve Siirt Belediyesi dalgıç ekiplerince başlatılan arama çalışmasında bulunup sudan çıkarılan F.S'nin hayatını kaybettiği belirlenmiş, baba Ö.S'nin bulunması için yürütülen aramalara havanın kararması nedeniyle ara verilmişti.

Siirt te çifte acı! Oğlunu kurtarmaya çalışıyordu: Baba da hayatını kaybetti 4

Siirt te çifte acı! Oğlunu kurtarmaya çalışıyordu: Baba da hayatını kaybetti 5

Siirt te çifte acı! Oğlunu kurtarmaya çalışıyordu: Baba da hayatını kaybetti 6

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Botan Çayı Siirt
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