Siirt’te hırsızlık girişiminde bulunan 3 kadın tutuklandı

Siirt’te, kapıları kartla açarak hırsızlık yapmaya çalıştıkları iddia edilen 3’ü kadın 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 3’ü tutuklanırken, 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgilere göre, bir site içerisinde kapıların kartla açılmaya çalışıldığı yönünde yapılan ihbar üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan araştırmalarda şüpheliler kısa sürede tespit edilerek yakalandı.

HIRSIZLIK YAPAN 3 KADIN YAKALANDI

Gözaltına alınan 3'ü kadın 5 şüphelinin, yapılan kontrollerinde çok sayıda hırsızlık olayına karıştıkları belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 3 kadın tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yetkililer, olayların aydınlatılmasında güvenlik kameralarının önemine dikkat çekerek, vatandaşlara bina ve iş yerlerine kamera sistemi kurmaları yönünde tavsiyede bulundu.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

