Siirt’te kayıp 13 yaşındaki çocuk için arama çalışması başlatıldı

Siirt’te 13 yaşındaki bir çocuğun kaybolduğu ihbarı üzerine ekipler harekete geçti.

Edinilen bilgilere göre, Şirvan ilçesine bağlı Taşlı köyü Yatağan mezrasında akşam saatlerinde kaybolan çocuk için gece saat 01.00’da kayıp ihbarı yapıldığı belirtildi. İhbarın ardından bölgede geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlatıldı. Çalışmalara AFAD, jandarma, komando birlikleri, sağlık ekipleri ve güvenlik korucuları katıldı. Çalışmalarda, termal ve gece görüş sistemleri ile iz takip unsurlarının da kullanıldığı bildirildi. Ekiplerin, kayıp çocuğu bulmak için bölgedeki arama çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Emet’te iki araç çarpıştı: 2 yaralıEmet’te iki araç çarpıştı: 2 yaralı
Esenyurt’ta trafikte tartışan sürücülere 360 bin TL para cezasıEsenyurt’ta trafikte tartışan sürücülere 360 bin TL para cezası

En Çok Okunan Haberler
62 kez müebbet hapis cezası almıştı! Cezası 22 yıla düşürüldü

62 kez müebbet hapis cezası almıştı! Cezası 22 yıla düşürüldü

Eski Tunceli Valisi Sonel, adliyeye sevk edildi

Eski Tunceli Valisi Sonel, adliyeye sevk edildi

Son düdük çaldı Arda Turan gözyaşlarını tutamadı

Son düdük çaldı Arda Turan gözyaşlarını tutamadı

Süper mini elbisesiyle poz verdi! Beğeni yağdı

Süper mini elbisesiyle poz verdi! Beğeni yağdı

Silah ve bıçak satışına sıkı takip! 7 milyondan fazla ceza...

Silah ve bıçak satışına sıkı takip! 7 milyondan fazla ceza...

İşte çeyrek altın fiyatı!

İşte çeyrek altın fiyatı!

