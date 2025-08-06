HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Siirt’te Kezer Çayı’nda kaybolan çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

Siirt’te serinlemek için girdiği Kezer Çayı’nda kaybolan 11 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Siirt’te Kezer Çayı’nda kaybolan çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

Edinilen bilgilere göre, serinlemek amacıyla Kezer Çayı’na giren 3 çocuktan biri kendi çabasıyla kıyıya çıkarken, diğer çocuk ekipler tarafından kurtarıldı. Akıntıya kapılarak gözden kaybolan Musa Erdoğan’ın (11) için ise AFAD, UMKE, itfaiye ve jandarma ekipleri bölgede geniş çaplı arama çalışması başlattı.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Saatlerce devam eden arama çalışmaları sonucu, Erdoğan’ın cansız bedenine ulaşıldı. Çocuğun cenazesi, otopsi yapılmak üzere Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

06 Ağustos 2025
06 Ağustos 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yolcu otobüsü alev topuna döndüYolcu otobüsü alev topuna döndü
Ermenistan ve ABD ortak askeri tatbikat yapacakErmenistan ve ABD ortak askeri tatbikat yapacak

Anahtar Kelimeler:
Siirt ölü bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe tarihinin en pahalı oyuncusu oluyor! Bonservis bedeli resmen açıklandı

Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe tarihinin en pahalı oyuncusu oluyor! Bonservis bedeli resmen açıklandı

Ömer Fatih Sayan’dan tepki: “İddialar yalan! Hayatımın tamamını okuyarak geçirdim”

Ömer Fatih Sayan’dan tepki: “İddialar yalan! Hayatımın tamamını okuyarak geçirdim”

İzmir'de 15 gün sular olmayacak! 6 saatlik kesinti başlıyor

İzmir'de 15 gün sular olmayacak! 6 saatlik kesinti başlıyor

Son dakika: ABD'de askeri üsse saldırı alarmı! Ölü ve yaralılar var

Son dakika: ABD'de askeri üsse saldırı alarmı! Ölü ve yaralılar var

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Tuzla'daki mitingde konuşuyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Tuzla'daki mitingde konuşuyor

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.