HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Siirt'te kontrolden çıkan otomobil tarlaya yuvarlandı: 1 yaralı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Siirt'te kontrolden çıkan otomobil tarlaya yuvarlandı: 1 yaralı

Alınan bilgilere göre, Kurtalan-Batman karayolu Çalıdüzü köyü mevkiinde plakası öğrenilemeyen D.E. (37) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve İtfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralı sürücü, ambulansla Kurtalan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tekirdağ'da orman yangınıTekirdağ'da orman yangını
Bursa'da motosiklet dolmuş durağına daldıBursa'da motosiklet dolmuş durağına daldı

Anahtar Kelimeler:
Siirt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Askeri geçit töreninde olay! Bir anda kanlar içinde kaldı

Askeri geçit töreninde olay! Bir anda kanlar içinde kaldı

Altın alacaklara tavsiye 'Yılların sarrafı olarak...'

Altın alacaklara tavsiye 'Yılların sarrafı olarak...'

Cumhurbaşkanı Danışmanından Bülent Arınç'a sert sözler

Cumhurbaşkanı Danışmanından Bülent Arınç'a sert sözler

Yıllar sonra yine aynı yerde: Acı ve gurur!

Yıllar sonra yine aynı yerde: Acı ve gurur!

Yavaş, Silivri'de İmamoğlu'nu ziyaret etti

Yavaş, Silivri'de İmamoğlu'nu ziyaret etti

CHP’den iddialı çıkış! Dikkat çeken 9 aylık anket grafiği…

CHP’den iddialı çıkış! Dikkat çeken 9 aylık anket grafiği…

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.