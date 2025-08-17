Siirt’te refüje çarparak takla atan araç ters döndü: 6 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Kurtalan-Batman karayolu Kaynaklı köyü mevkisinde 56 AAZ 488 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak takla attı. Çarpmanın etkisiyle araç ters dönerken, araçta bulunan 2’si çocuk 6 kişi yaralandı.

YARALILAR İLK MÜDAHALENİN ARDINDAN HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahanin ardından ambulanslarla Kurtalan ve Siirt’teki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

